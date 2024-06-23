Воскресенье, 23 Июня 2024 09:15

АрмИнфо.Вынесение на повестку обсуждений в парламенте Армении 21 июня вопроса "предложение о проведении референдума по заявлению Армении о вступлении в Европейский Союз" является искусственным и оторванным от геополитических реалий. Об этом говорится в заявлении оппозиционной фракции "Армения".

Во фракции напомнили, что этот вопрос был внесен на повестку Национального собрания Армении параллельно с созванным оппозиционными фракциями внеочередным заседанием по теме "Отставка правительства и необходимость формирования нового правительства", в котором правящая партия "Гражданский договор", отказалась участвовать, в очередной раз нарушив Конституцию,

"Цель данных слушаний является отвлечь внимание общественности от реальной повестки свержения нынешней власти.

Бытует мнение, что реальной целью властей является проведение референдума по изменению Конституции, который можно совместить с референдумом по вопросу заявки Армении на членство в Евросоюзе. Это делается для того, чтобы удовлетворить турецко- азербайджанское требование путем внесения изменений в Конституцию под видом членства в ЕС", - отмечается в заявлении фракции "Армения".

"Власти и авторы проекта должны, прежде всего, честно проинформировать общественность и ответить на следующий вопрос: должна ли Армения выйти из ЕАЭС, учитывая, что ЕС - это прежде всего таможенный союз? Учитывая сложившиеся торгово- экономические связи Армении, структуру экономики и внешней торговли, такой шаг может оказаться очень вредным для армянской экономики.

Вопрос членства в Евросоюзе может быть решен исключительно посредством соответствующих взаимных договоренностей, достигнутых в ходе переговоров ЕС- Армения. Возможное отсутствие положительного ответа со стороны ЕС на подачу заявки на членство через референдум станет серьезным ударом по репутации страны. Неслучайно бывшие государства СНГ, являющиеся кандидатами на членство в ЕС, - Украина, Молдова, Грузия - не провели референдумы для подачи своих заявок.

Подобными инициативами власть продолжит раскол в обществе, что приведет к новым расколам с антироссийскими и антиевропейскими ярлыками", - говорится в заявлении.