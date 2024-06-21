Пятница, 21 Июня 2024 21:08

АрмИнфо.По мере того, как Армения постепенно отходит от зависимости исключительно от российских поставщиков оружия, Ереван проводит более благоприятную внутреннюю и внешнюю политику. Сообщается, что Армения проявляет особый интерес к зенитно-ракетному комплексу Barak 8, совместному проекту Индии и Израиля, также известному как LR-SAM или MR-SAM. Об этом сообщает bulgarianmilitary.com.

Индо-израильская ракета класса <земля-воздух> Barak 8 является совместной разработкой индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и Israel Aerospace Industries (IAI). Она предназначена для обеспечения надежного решения противовоздушной обороны против различных воздушных угроз. Ракета является частью более крупной системы, которая включает в себя многофункциональный радар наблюдения и оповещения об угрозе, систему командования и управления, а также мобильные пусковые установки.

По габаритам ракета Barak 8 составляет примерно 4,5 метра в длину и имеет диаметр около 0,225 метра. Она весит около 275 килограммов, что делает ее относительно легкой ракетой, способной размещаться на различных платформах, включая военно-морские корабли и наземные пусковые установки.

Ракета Barak 8 может похвастаться несколькими передовыми техническими характеристиками. Она оснащена активной радиолокационной системой , что позволяет с высокой точностью сопровождать и поражать цели. Ракета также оснащена двусторонним каналом передачи данных для обновления наведения на среднем курсе, что обеспечивает точность даже против маневрирующих целей. Кроме того, он имеет систему управления вектором тяги, которая повышает его маневренность и маневренность во время полета.

Система Barak 8 состоит из нескольких типов компонентов и подсистем. К ним относятся сама ракета, система вертикального пуска [VLS] для быстрого и гибкого развертывания, радар EL/M- 2248 MF-STAR для обнаружения и сопровождения целей, а также система командования и управления для планирования и выполнения миссии. Интеграция этих компонентов обеспечивает комплексную и эффективную противовоздушную оборону.

Дальность действия ракеты Barak 8 составляет примерно 70-100 километров в зависимости от конкретного варианта и условий эксплуатации. Такая дальность позволяет ему поражать угрозы на значительных расстояниях, обеспечивая широкую зону покрытия и усиливая защитный периметр защищаемого объекта.

Ракета Barak 8 предназначена для противодействия широкому спектру воздушных угроз. Она эффективна против самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и различных ракет, включая противокорабельные и крылатые ракеты. Универсальность и передовые системы наведения делают ее грозным инструментом современной противовоздушной обороны, способным защищать как военно-морские, так и наземные средства от изощренных и разнообразных угроз.

Складывается впечатление, что Армения ищет более современные и более эффективные аналоги зенитно-ракетных комплексов, которые в настоящее время используются армянской армией. В настоящее время Армения эксплуатирует зенитно-ракетную систему С-300, которая считается одним из основных эквивалентов Barak 8 с точки зрения возможностей. Система С-300, разработанная Россией, предназначена для защиты от самолетов, крылатых и баллистических ракет, обеспечивая комплексное решение противовоздушной обороны.

<Тор-М2КМ> - еще один зенитно-ракетный комплекс, стоящий на вооружении армянских военных. Эта система отличается высокой мобильностью и может поражать различные воздушные угрозы, включая самолеты, вертолеты и высокоточные боеприпасы. Его универсальность и мобильность делают его ценным активом для сети противовоздушной обороны Армении.

Кроме того, Армения приобрела зенитно-ракетный комплекс 9К33 <Оса>. Несмотря на то, что 9К33 <Оса> старше <Тора-М2КМ>, она по-прежнему эффективна в обеспечении противовоздушной обороны малой дальности против самолетов и вертолетов. Это самоходная система, что повышает ее эксплуатационную гибкость и возможности быстрого развертывания.

По данным IDRW.org, Армения проявила интерес к усовершенствованному варианту индийского ракетного комплекса <Акаш-НГ>. В то время как Армения уже приобрела более раннюю версию, индийское правительство еще не одобрило производство Akash-NG. Это означает, что если Армения захочет приобрести Akash-NG, это может занять не менее трех лет.

Учитывая эти факторы, Армения взвешивает варианты между MR-SAM и Akash-NG. Источники из IDRW.org показывают, что MR-SAM в настоящее время пользуется популярностью из-за его немедленной доступности и установленных производственных возможностей, сообщает издание.