Пятница, 21 Июня 2024 19:20

АрмИнфо.Между Народным движением <Мать Армения> и адвокатским бюро <АрмКонсул> будет подписано соглашение о сотрудничестве с целью организации безвозмездной юридической и адвокатской поддержки соотечественникам - вынужденным переселенцам из Арцаха.

Подписание соглашения состоится 23 июня, в 14:00 в зале <Ани> гостиницы <Ани Плаза>. Как сообщает пресс-служба политической организации, в ходе мероприятия будут представлены проблемы вынужденных переселенцев и пути их решения.

Отметим, что руководителем Движения <Мать Армения> является известный общественный деятель, экс-депутат НС РА Андраник Теванян.