Пятница, 21 Июня 2024 18:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-11։00 жилые дома 26, 27, 28 в кв. “Норашен”, жилые дома А, Б, В, Г на улице Чарагайтаин, жилые дома 123, 125 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21, 23, 27, 28, 31, 52 на пр. Гая, жилые дома 48/4, 50/3, 50/5, 50/6, 60 на улице Молдовакан, ясли-детский сад N250 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-15:00 жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, жилые дома 5-9 на улице Шахсуваряна, жилой дом 51/2 на улице Паруйра Севака; частные дома 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице Нор Ареша; жилые дома 1, 1б на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։30-16:30 частично микрорайоны 2, 3, 6, 7, 8 в городе Абовян; общины Агверан, Арзакан, садоводческая компания “Бжни”, газозаправочная станция “Ашнах”, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 села Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12։30 частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни, 5-ый квартал, ООО “Арарат Ласа”, “Акналич”, “Газ Груп”, “Пробизнес”, “Битерм Ривер”, “МЛ Майнинг”, “ЛТЭ Микаэел”, “Арико Гор”, птицефабрика “Арзни”, собственники “Гор Григорян”, “Офелиа Мовсисян”, “Р. Товмасян”, ‘Тагуш Курзинян”, “Армен Гарапанян”, “Баблоян”, “К. Погосян”, Ч/П “С. Мартиросян”, “Ф. Казарян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть, газозаправочная станция в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

10:00-15։00 село Санаин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улице Н. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 39, 40 в кв. “Норашен”;

11։00-16:00 частные дома 55-10 на 14-ой улице Нор Ареша; 51-70 на 15-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилой дом 3 на улице Пушкина, жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 1 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, частные дома 3-20 на улице Герцена, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 5-17 на улице Арама Хачатряна;

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Лернагог;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Раффи; частично улицы Ширака, Таргманчяц, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Шираза, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, З. Андраника;

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гохт, Гарни, Гегард;

13:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинери, Р. Сафаряна, Галаляна, Еритасардакан, улицы 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21 села Касах;

в Гегаркуникской области:

10։00–13:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО “ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11։00–14:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30–15:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично кварталы “Каяран” 2 в городе Масис; частично село Саят-Нова, ООО ‘Голден Фиш”, ЗАО “Айджрмухкоюги”, ‘Трансшин”, ОАО ‘Берма”, ООО ‘Грета Авагян”, “Лафик”, “Хор Гага” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Тавушской области:

11:00-12:30 села Айгедзор, Чинари, Мовсес, Арцваберд, станции компаний “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:00 села Цахкаван, Паравакар, Варагаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-15:00 село Одзун;

11:00-17:00 села Марц, Кариндж, Атан, Агнидзор, Лорут, Шамут.