Пятница, 21 Июня 2024 18:05

АрмИнфо. Турция отреагировала на признание Арменией Палестины.

Так, в турецком внешнеполитическом ведомстве приветствовали данный шаг Еревана.

"Мы приветствуем решение Армении признать Государство Палестина вслед за такими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения. Как мы подчеркивали ранее, признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести. Турция продолжит усилия, чтобы больше стран признали Палестину", - говорится в заявлении МИД Турции.

Отметим, что 21 июня Армения признала государство Палестина. Официальный Ереван подчеркнул, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.

На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорилось в сегодняшнем заявлении МИД Армении.

Израиль на фоне данного заявления Армении вызвал армянского посла в МИД страны.

По состоянию на 9 июня 2024 года независимость Государства Палестина признали 147 государств - членов ООН, а также Ватикан (Святой Престол), являющийся наблюдателем в ООН, и САДР. Таким образом, Армения стала 148 государством, которое признает Палестину в качестве независимого государства.