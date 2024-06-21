Пятница, 21 Июня 2024 18:03

АрмИнфо.Похищение автомобиля президента Арцаха Самвела Шахраманяна является сигналом к властям Азербайджана о том, что поручения Баку Ереван выполняет как надо.

Об этом 21 июня в беседе с журналистами заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

По его словам, сегодняшний инцидент у представительства Арцаха является сигналом и к самим арцахцам, чтобы у них не было желания быть вовлеченными в происходящие в стране политические процессы. "Это очередной жест запугивания, но я уверен, что эта акция провалилась", - сказал парламентарий.

Отвечая на вопрос о том, не является ли сегодняшние действия правоохранителей у здания представительства Арцаха предупреждением к президенту Самвелу Шахраманяну воздержаться от публичных оценок действий премьер-министра РА Никола Пашиняна, Хачатрян не исключил и этого сценария.

Напомним, что несколько дней назад Шахраманян заявил о своем намерении провести пресс- конференцию, посвященную действиям властей Армении в отношении Арцаха и заявлениям премьер- министра РА Никола Пашиняна.

Хачатрян подчеркнул, что действующие власти страны распространяли столько лжи о 44-дневной войне и последующих событиях, что уже сегодня начали беспокоиться возможными последствиями представления правды.

Депутат отметил также, что власти предпринимают все шаги для того, чтобы представительство Арцаха не могло осуществлять своей полноценной деятельности, а жители Арцаха в Армении не имели своих руководителей. Не имея же руководителей, ситуация может привести к разброду среди вынужденных переселенцев и их выезду за пределы страны. Напомним, что ранее сегодня спецназ, взломав ворота представительства Арцаха, конфисковал служебный автомобиль президента Самвела Шахраманяна.