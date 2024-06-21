Пятница, 21 Июня 2024 18:02

АрмИнфо.Воротами представительства Арцаха премьер-министр РА Никол Пашинян удовлетворен не будет. Об этом в своем Telegram - канале написал тюрколог Бениамин Матевосян.

Политолог отметил, что в 2020 году, когда Арцах 44 дня сопротивлялся агрессии Турции и Азербайджана, Пашинян не признал независимость Арцаха. С конца 2022 года до осени года 2023 Арцах жил в блокаде. Дети, старики, женщины голодали. Пашинян не признал независимость Арцаха. В сентябре 2023 года Азербайджан начал этническую чистку в Арцахе, армия Пашиняна в это время в бинокль наблюдала за падением Арцаха, а сам Пашинян не признал независимость Арцаха.

"Сегодня же, Армения признала независимость Палестины.... В тот же день, спецназ демонстративно разломал ворота представительства Арцаха в Ереване, а президента НКР Самвела Шахраманяна вызвали на допрос. Мы, как народ, веками от этого позора не отмоется... Что же касается <маски шоу> в представительстве Арцаха, то это логичной итог... Логичный итог того, что арцахская элита, приехав в Армению, ни звука не издала. Не было дано политической оценки произошедшему. А уж о создании политического объединения арцахцев речи даже не шло. В итоге Пашинян решил окончательно всё сломать... Пашинян, и те, кто того же Шахраманяна убеждали все эти месяцы молчать, ничего не говорить, пока <не настанет день Х>. Ну что, настал? Знайте, что воротами представительства Арцаха Никол не будет удовлетворен, он войдёт в дома всех и каждого представителя арцахской военно-политической элиты, кто решил быть комформистом. Вы, гуляющие сегодня по улице Абовяна, так и не поняли, что в представлении Никола и тех, кто тут убеждает вас молчать, и даже к движению Баграта Србазана не присоединяться, вы - мусор. Мусор, место которому на свалке истории. Политические проблемы, требуют политических решений.... Остаётся надеяться, что сегодняшний позор хоть что-то поменяет....>, - отметил политолог.