Пятница, 21 Июня 2024 17:57

АрмИнфо.Президент Палестины Махмуд Аббас высоко оценил решение Армении официально признать Государство Палестина в качестве независимого и суверенного государства. Об этом сообщает агентство ВАФА.

В заявлении для прессы президент Палестины выразил глубокую признательность за "это смелое и важное решение", рассматривая его как "важнейший шаг на пути к укреплению двусторонних отношений и укреплению мира и стабильности в регионе".

Президент Палестины поблагодарил Армению за "смелый и мудрый шаг, который подчеркивает крепкие узы дружбы между двумя народами". Он также высоко оценил приверженность правительства и народа Армении поддержке палестинского народа и его законных прав на свою землю и на самоопределение.

"Мудрое решение Армении соответствует принципам решения "о двух государствах", стратегическому выбору, который поддерживает международную волю и легитимность. Это признание вносит положительный вклад в сохранение решения "о двух государствах", которое сталкивается с систематическими проблемами, и способствует безопасности, миру и стабильности для всех вовлеченных сторон", - заявил Аббас.

Палестинское руководство призвало другие страны, особенно европейские страны, которые еще не признали Государство Палестина, последовать этому примеру, основываясь на резолюциях о международной легитимности, основанных на границах 1967 года, которые включают Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим.

Отметим, что 21 июня Армения признала государство Палестина. Официальный Ереван подчеркнул, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.

На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", - говорилось в сегодняшнем заявлении МИД Армении.

Израиль на фоне данного заявления Армении вызвал армянского посла в МИД страны.