Пятница, 21 Июня 2024 17:55

АрмИнфо.В МИД Азербайджан в свойственной им неадекватной манере отреагировали на призыв Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля освободить всех удерживаемых в Баку армян.

Комментируя призыв Верховного представителя ЕС, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал его слова "очередной попыткой выдвинуть претензии, не имеющие моральной и фактической основы".

"Мы отвергаем эти ложные и подстрекательские утверждения", - заявил Гаджизаде, который заявил, что "после войны 2020 года Азербайджан освободил и репатриировал более 200 армянских военнопленных".

По его заверению, оставшиеся же в бакинских тюрьмах армяне "обвиняются в тяжких преступлениях". "В соответствии с Женевскими конвенциями, а также международным и национальным законодательством в целом, Азербайджан имеет права и обязанности расследовать и преследовать подобные преступления", - заверил Гаджизаде.

А касаясь права арцахцев вернуться в свои дома, он заверил, что "местные армяне решили покинуть Арцах и не возвращаться". Правда он не стал говорить, почему же эти армяне, оставив дом и всё нажитое, бежали со своей родины.

Отметим, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в письменном ответе на вопросы членов Европарламента, заявил: "Что касается ситуации с задержанными из Нагорного Карабаха, ЕС призывает Азербайджан соблюдать надлежащую правовую процедуру, основные принципы защиты задержанных и обеспечить прозрачность.

ЕС твердо верит, что меры укрепления доверия, включая освобождение и репатриацию армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, могут принести пользу общему мирному процессу и проложить путь к укреплению доверия между сторонами".

Боррель сообщил также, что gпредставительство ЕС в Баку находится в тесном контакте с Красным Крестом, обеспечивающим регулярный доступ к армянским пленным.

"ЕС также продолжает призывать Азербайджан обеспечивать права карабахских армян, включая реализацию их права на возвращение в свои дома без запугивания и дискриминации", - отметил Боррель.