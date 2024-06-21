Пятница, 21 Июня 2024 17:51

АрмИнфо. Антикоррупционный суд под председательством судьи Карапета Бадаляна вынес первый приговор по делу о конфискации имущества незаконного происхождения. Об этом сообщает Судебный департамент РА.

Согласно решению суда, конфискации подлежат недвижимое и движимое имущество, а также акции компаний, зарегистрированные на Геворка Варданяна - взаимосвязанного с бывшим чиновником Левой Саркисяном лица. Речь, в частности, идет о доме в ереванском районе Ваагни, 2 автомобилях КАМАЗ, 20,3% акций в компании "Поли-транспорт" и более 17 млн драм денежных средств, не подтвержденных легальными доходами лица.

Решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его публикации и может быть обжаловано в Апелляционном антикоррупционном суде.