Пятница, 21 Июня 2024 17:47

АрмИнфо.21 июня в 18:00 в зале <Тигран Мец> отеля <Армения Марриотт> состоится учредительный съезд партии <Всеармянский фронт>. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии, экс-министр обороны РА Аршак Карапетян.

"На съезде будут подробно представлены цели движения и наши представления на предмет решения вызовов, стоящих перед нашей страной, а также программы радикальных реформ во всех секторах государства - с тем, чтобы оправдать неосуществленные надежды нашего народа, напрочь разбитые в течение последних нескольких лет.

Призываю вас не только отслеживать инициированные нами процессы, но и своими предложениями, программами и, почему нет - своей критикой, проявлять активное участие в создании и укреплении политического движения <Всеармянский фронт>.Лишь нашим единством мы сможем положить конец национальному расколу, сжаться в единый кулак и преисполниться почетным делом восстановления нашего государства", - отметил генерал.