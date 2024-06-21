Пятница, 21 Июня 2024 17:45

АрмИнфо.Сотрудники отряда специального назначения Полиции Армении в масках, взломав ворота представительства Арцаха в Армении, ворвались на территорию представительства.

После некоторого препирательства с сотрудниками представительства, они конфисковали служебный автомобиль президента Арцаха. Представитель МВД РА сообщил журналистам, что автомобиль вывезен на специальную территорию.

В беседе с журналистами адвокат президента Арцаха Роман Ерицян заявил, что правоохранительные органы не представили разрешений на конфискацию имущества представительства, как не продемонстрировали и решения о применении спецсредств при конфискации автомобиля. Адвокат указал и на отсутствие протокола о конфискации транспортного средства и соответствующее решение суда. “Они даже не спросили нашего разрешения, не приведя при этом каких-либо обоснований на применение столь жестких мер. По моему глубокому убеждению, они всего лишь хотели показать, что мнение президента Арцаха их абсолютно не интересует, демонстрируя, что будут делать то, что хотят сделать, независимо от того, правомерны эти действия или нет”, - сказал адвокат.

В СМИ также тиражируется информация, что сам президент Арцаха Самвел Шахраманян вызван на допрос в следственные органы страны.

Напомним, что это уже не первая попытка правоохранителей конфисковать автомобиль президента Арцаха. Еще 7 июня был зафиксирован аналогичный случай.

Ранее Ерицян сообщал, что Следственный комитет Армении потребовал конфисковать машину, обслуживающую президента Арцаха. По данным адвоката, речь идет о машине марки Toyota, которую водит сотрудник охраны президента Ашот Даниелян. СК требовал конфискации по делу о сбыте наркотиков, утверждая, что машину эксплуатировали с фальшивыми номерами. В феврале Даниеляна задержали по подозрению в хранении, употреблении и сбыте наркотиков. Позднее его освободили из-под стражи без предъявления обвинения.