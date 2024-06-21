Пятница, 21 Июня 2024 17:39

АрмИнфо.20 июня 2024 года в Праге состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Чешской Республики. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, чешскую – заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Иржи Козак.

Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки. Далее участники встречи провели обзор имеющихся туркмено-чешских договоренностей, рассмотрели вопросы совместной договорно-правовой базы.

В ходе встречи приоритетное внимание было уделено тематике наращивания торгово-экономических связей, в том числе увеличению и диверсификации товарооборота, продолжению кооперации на таких направлениях, как энергетика, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность.

Для активизации культурных связей было предложено рассмотреть возможности проведения Дней культуры, выставок и иных культурно-массовых мероприятий.

В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Вице-спикером Палаты депутатов Парламента Чехии Яном Бартошеком.

В рамках встречи были рассмотрены различные аспекты туркмено-чешского двухстороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули, что важную роль в развитии двусторонних отношений занимает межпарламентское сотрудничество.

Кроме того, был подтвержден настрой обеих стран на расширение торгово-экономических связей. В связи с этим было предложено изучить возможности создания рабочей группы по экономическому сотрудничеству и проведения совместного Бизнес форума.

Организация совместных выставок, фестивалей и Дней культуры, также активизация контактов между представителями творческой и научной интеллигенции были названы в числе приоритетных направлений наращивания культурно-гуманитарного партнерства.