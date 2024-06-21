Пятница, 21 Июня 2024 12:35

АрмИнфо.Азербайджан передал останки двух армянских военнослужащих через год 10 месяцев после их гибели. Об этом стало известно из сообщения СНБ Армении.

"21 июня азербайджанская сторона передала армянской стороне останки двух армянских военнослужащих, предположительно погибших в ходе двухдневных боевых действий в сентябре 2022 года", - отметили в СНБ Армении.

Отметим, что ни для кого не секрет, что множество армянских военных были замучены до смерти в азербайджанском плену. В том числе и в результате сентябрьской агрессии 2022 года. Десятки военных и гражданских лиц до сих пор находятся в бакинских тюрьмах по надуманным обвинениями и подвергаются жестоким пыткам и обращению, унижающему человеческое достоинство.