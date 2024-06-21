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АрмИнфо.Азербайджан передал останки двух армянских военнослужащих через год 10 месяцев после их гибели. Об этом стало известно из сообщения СНБ Армении.
"21 июня азербайджанская сторона передала армянской стороне останки двух армянских военнослужащих, предположительно погибших в ходе двухдневных боевых действий в сентябре 2022 года", - отметили в СНБ Армении.
Отметим, что ни для кого не секрет, что множество армянских военных были замучены до смерти в азербайджанском плену. В том числе и в результате сентябрьской агрессии 2022 года. Десятки военных и гражданских лиц до сих пор находятся в бакинских тюрьмах по надуманным обвинениями и подвергаются жестоким пыткам и обращению, унижающему человеческое достоинство.
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|Азербайджан проявил интерес к Европейскому фонду мира
|Министр высокотехнологической промышленности пообещал выполнить просьбу родителей погибших солдат в небоевых условиях
|Аршакян: Армения рассматривает отношения с Китаем как один из важных внешнеполитических приоритетов
|Вице-премьер Армении представил премьер- министру отчет о выполненной работе в прошлом году
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|Севак Микаелян назначен заместителем министра экономики - решение премьера
|Власти КНР будут прилагать дополнительные усилия для развития отношений с Арменией - депутат китайского парламента
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|Le Figaro: Армения закупила у Франции 36 новейших артиллерийских установок CAESAR
|В МИД Азербайджана вновь выразили недовольство суверенными правами Армении
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