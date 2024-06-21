Пятница, 21 Июня 2024 12:32

АрмИнфо.Процедура выхода Армении из ОДКБ на заседании Совета министров иностранных дел стран-участников (СМИД) Организации в Алматы не обсуждалась. Об этом 21 июня в Алматы на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Сразу скажу нет, не обсуждалась процедура выхода Армении из ОДКБ, потому, что соответствующего запроса не поступало", - отметил он.

На уточнение, какими могут быть последствия выхода Армении из ОДКБ, Лавров отметил, что гадать "если бы да кабы" - это не в традициях дипломатии. "Как я уже сказал, да сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который бы сделал необходимым обсуждать последствия того, что не произошло не поступало", - отметил глава МИД России.

Как сообщало 19 июня АрмИнфо, глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поехал на СМИД ОДКБ в Алматы. Напомним, что Армения еще в феврале заявила о заморозке своего членства в ОДКБ, и отказалась вносить членские взносы на фоне этого. Премьер Армении 12 июня с трибуны парламента также не исключил, что Ереван в дальнейшем может покинуть ОДКБ.