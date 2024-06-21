Пятница, 21 Июня 2024 12:31

АрмИнфо.Идея вступления Армении в Европейский Союз получает все большее распространение среди граждан страны. Подобной точки зрения придерживается председатель общественной организации "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян.

Выступая 21 июня на парламентских слушаниях, посвященных инициативе "Платформы демократических сил" по вступлению в Европейский Союз, Хуршудян отметил, что сегодня необходимо обсуждать вопрос не о том, нужно или нет вступать в ЕС, поскольку он более чем очевиден, а о том, что даст Еревану вступление в европейскую семью и какими путями можно этого добиться.

Платформа предлагает властям в течение 3-4 месяцев провести референдум по вступлению в ЕС. "Это разворот в нашей истории, который мы не могли представить 2-3 года назад. Стремительные изменения произошли не только в мире, но и нашем сознании, а для этого необходимо изменить общественный дискурс. ", - заявил Хуршудян, добавив, что вступление в ЕС - это еще и ответственность, которую должны принять граждане Армении, поскольку обратной дороги уже не будет. В случае, если граждане страны скажут на референдуме "да" вступлению в ЕС, отпадет необходимость в обвинениях одних политических сил против других.

"Ответственность за будущее страны должен будет нести каждый гражданин, что и заставило авторов инициативы внести этот вопрос в повестку. Я уверен, что общественность положительно оценит ее и скажет "да" на референдуме", - отметил Хуршудян. Напомним, что днями ранее "Платформа демократических сил", участниками которой являются партия <Республика> (председатель - Арам Саркисян), партия <Во имя Республики> (председатель Арман Бабаджанян), Христианско­демократическая партия (председатель Левон Ширинян) и Европейская партия (председатель Тигран Хзмалян), предложила властям страны в течение 3-4 месяцев провести референдум по вступлению в Евросоюз.