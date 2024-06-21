Пятница, 21 Июня 2024 12:29

АрмИнфо. В вопросе европейской ориентации Армении внепарламентские демократические силы будут всячески содействовать властям страны. Об этом 21 июня в ходе парламентских слушаний, посвященных инициативе "Платформы демократических сил" по вступлению в Европейский Союз заявил лидер партии "Республика" Арам Саркисян.

По его словам, содействие будет оказываться всем потенциалом внепарламентских сил. В то же время, продолжил Саркисян, эти силы будут подвергать критике все те действия, которые будут препятствовать вступлению республики в ЕС. Политик отметил, что все события, происходившие в стране с 2020 года, носили геополитический характер. "Сегодня у всех на устах один и тот же вопрос: в какую сторону будет двигаться Армения, в сторону цивилизованной Европы или останется там, где находится. Ответ на этот вопрос разделил армянское общество на три группы. Одна группа настаивает на еще большее сближение отношений с Россией, невзирая на то, выполняет Москва свои обязательства или нет, вторая группа придерживается сохранения отношений с Москвой, параллельно развивая связи с западным сообществом, и, наконец, третья группа выступает за вхождение страны в ЕС, к которой отношусь и я. Нам необходимо, наконец, сделать политический выбор, осуществляя в данном направлении необходимые реальные шаги", - сказал политик.

Он добавил, что при выполнении требований оппозиции армянской стороне придется отказаться от наблюдательной миссии Европейского Союза, приобретать вооружение у Франции и других стран, вывести из страны французских и американских военных экспертов. "Иначе говоря, с точки зрения вооружений продолжать оставаться отсталым государством, чем непременно воспользуется Азербайджан. В этом случае, будут потери и с демократией: не будет свободной прессы, не будет возможности свободно высказывать свои позиции", - отметил Саркисян, добавив, что в настоящее время необходимо воспользоваться моментом.

Саркисян напомнил, что скоро в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы, которые будут сопровождаться агрессивными призывами для получения необходимого количества голосов избирателей. "Ильхам Алиев будет активно придерживаться этой риторики, которая будет поощряться со стороны Москвы. Сами власти Армении признают возможность новых провокаций со стороны Азербайджана. Единственным гарантом исключения подобного развития событий является коллективный Запад, в том числе, и ЕС. По этой причине четыре политические партии рекомендуют властям в течение 3-4 месяцев провести общенациональный референдум по вопросу представления заявки на вступление в ЕС. Тем самым, у народа появится возможность высказаться о направлениях и путях развития страны. Да, на пути Европейской интеграции необходимо будет провести огромный объем работ, который может занять годы, но нам необходимо сделать первый шаг", - отметил политик. Напомним, что днями ранее "Платформа демократических сил", участниками которой являются партия <Республика> (председатель - Арам Саркисян), партия <Во имя Республики> (председатель Арман Бабаджанян), Христианско­демократическая партия (председатель Левон Ширинян) и Европейская партия (председатель Тигран Хзмалян), предложила властям страны в течение 3-4 месяцев провести референдум по вступлению в Евросоюз.