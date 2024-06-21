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 Пятница, 21 Июня 2024 12:05
Алина Оганесян

ESMT Berlin и международная школа Matena запустят совместную образовательную программу

ESMT Berlin и международная школа Matena запустят совместную образовательную программу

АрмИнфо. ESMT Berlin (Европейская школа менеджмента и технологий Берлина) и международная школа Matena в течение года запустят совместную образовательную программу.

В частности, речь идет о полуторагодовой программе EMBA, которая была специально разработана для руководящего звена и будет реализована в Армении , Германии, Кипре и ОАЭ.

Глава ESMT Berlin Йорг Рохоль отметил, что в основе партнерства с Matena лежит доверие и высокое глобальное качество бизнес-образования, что было доказано опытом совместных краткосрочных программ.

Соучредитель и директор Matena Рубен Айрапетян, в свою очередь, отметил, что совместная программа одной из лучших бизнес-школ Европы и Matena может стать лучшей не только в Армении, но и во всем регионе, привлекая международных участников.

Отметим, что ESMT - Европейская школа менеджмента и технологий, расположенная в самом центре Берлина и является частной бизнес-школой, основанной 25 транснациональными корпорациями. Экспертиза школ сосредоточена на развитии лидеров-предпринимателей с глобальным фокусом на социальной ответственности и управлении технологиями. ESMT - одна из самых рейтинговых бизнес-школ Германии с глобальной сетью выпускников в более чем 50 странах.

Напомним, что 1 февраля 2022 года в Армении была открыта международная школа лидеров <Матена>. В рамках программы были запущены две международные программы - лидерство в изменениях: программа профессионального развития для руководителей и эффективное управление общинами в Армении.  Программы были разработаны совместно с московской школой управления Сколково. Они  реализуются в Дилижане, Ереване и Москве.  Авторами инициативы стали основатель международной школы UWC Dilijan и партнер-учредитель бизнес- школы <Сколково> Рубен Варданян и доктор экономических наук Рубен Айрапетян.

Отметим, что Рубен Варданян с осени 2023 года находится в бакинской тюрьме по необоснованным и надуманным уголовным обвинениям. Осенью 2022 года он отказался от российского гражданства, переехал в Арцах и 4 ноября 2022 года возглавил правительство республики. 23 февраля 2023 года он был освобожден с должности, но остался жить в Арцахе. Через неделю после сентябрьской агрессии Азербайджана против Арцаха Варданян попытался выехать из республики, но был задержан на пограничном переходе азербайджанскими силовиками. Баку обвиняет его в <финансировании терроризма>, <участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп> и <незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики>.

Освободить Рубена и других политзаключённых Нагорного Карабаха призывают и призвали многочисленные правозащитные и международные организации, а также правительства нескольких стран.

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