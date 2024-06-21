Пятница, 21 Июня 2024 11:44

АрмИнфо.Пьесу французского драматурга Ясмины Реза трагикомедию <Бог резни> (2007г.) предствили на сцене Ереванского русского драматического театра им. К.Станиславского.

Режиссер пьесы Арсен Хачатрян в одном из интервью рассказал, что с момента ознакомления с работой Ясмины Реза , еще в 2007 году, сразу же возникло желание поработать с этим материалом. Несмотря на то, что пьеса легкая, как признался режисссер, с ней довольно-таки сложно работать ввижу многочисленности деталей. <И чтобы ее хорошо представить нужен определенный багаж>, - отметил он. Хачатрян заметил также, что данная работа очень многослойна и интересна именно в контексте игры, разговоров, открытий, в частности открытия человеческой природы.

Трагикомедия Ясмины Реза рассказывает об обычной встрече двух семей, предысторией для чего стала драка между их детьми. Постепенно данная встреча превращается в напряженную психологическую схватку. В центре внимания вопрос о том, какие темные стороны могут скрываться за маской вежливости и общепринятых норм. Европейская цивилизованность забывается, и в свои права вступает ничем не защищенная человеческая природа. Мамы и папы, забыв про детей, начинают выяснять отношения

В спектакле задействованы актеры: Манвел Хачатрян, Лиля Мукучян, Айарпи Зурначян, Минас Асрян. Примечательно, что зрители будут наблюдать за действием пьесы, находясь непосредственно на сцене, в одном камерном пространстве с актерами. Спектакль предусмотрен для возрастной категории 16+.

Отметим, что работы Ясмины Реза становились лауреатами премий, в том числе театральной премии Лоуренса Оливье, американской театральной премии <Тони> и др