Пятница, 21 Июня 2024 10:49

АрмИнфо.За очень короткий период более 100 000 карабахских армян покинули свои дома и направились в Армению в результате военной операции Азербайджана в регионе в сентябре 2023 года. Об этом говорится в докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ECRI) за 2023 год.

В качестве ключевых вызовов 2023 года и последующих лет ECRI отмечает тяжелое положение людей, перемещенных в результате войны, рост антисемитизма и антимусульманского расизма в результате нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада Арцаха.

В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.