Пятница, 21 Июня 2024 10:21

АрмИнфо. Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид и председатель сенатского комитета по бюджету Шелдон Уайтхаус вместе с примерно двадцатью своими коллегами в Сенате призвали президента Байдена значительно увеличить американскую гуманитарную помощь армянским беженцам, насильственно перемещенным из Арцаха.

Кроме того, они призвали работать над их безопасным и достойным возвращением в свои дома и привлечь Азербайджан к ответственности за геноцидальные действия. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

"Поскольку мы недавно признали 109-ю годовщину Геноцида армян, Соединенные Штаты должны предпринять шаги, чтобы гарантировать, что преследования этнических армян никогда больше не повторятся. Это включает в себя предоставление дополнительной гуманитарной и экономической поддержки Армении, укрепление связей между США и РА, привлечение Азербайджана к ответственности, включая возможное введение санкций за любые нарушения прав человека, которые имели место во время этнической чистки армян на территории Арцаха в прошлом году", - говорится в письме сенаторов Байдену от 20 июня.

Отмечая, что в настоящее время в Армении проживают более 115 000 беженцев из Арцаха, в том числе 36 000 детей, насильственно перемещенных Азербайджаном, сенаторы заявляют, что, по некоторым оценкам, Армении может потребоваться до $2 млрд в виде дополнительной срочной гуманитарной помощи для обеспечения нужд беженцев.

"На сегодняшний день США предоставили Армении лишь $15 млн гуманитарной помощи, из которых лишь небольшая часть была напрямую выделена беженцам. Призываем Соединенные Штаты предоставить значительную сумму этой предполагаемой потребности в гуманитарном финансировании за счет средств, ассигнованных в рамках недавнего дополнительного пакета мер по национальной безопасности, а администрацию Байдена побудить международных партнеров ответить тем же", - говорится в письме.

Помимо запроса гуманитарной помощи и призыва к ответственности за военные преступления Азербайджана, сенаторы также призывают Соединенные Штаты взять на себя ведущую роль в переговорах с Азербайджаном, чтобы обеспечить беженцам право вернуться в свои дома в безопасных и надежных условиях с международными гарантиями. "Хотя несколько официальных лиц США публично выразили поддержку праву армян Арцаха вернуться в свои дома, Вашингтон не предпринял никаких значимых действий, чтобы заставить Азербайджан соблюдать свои международно-правовые обязательства или установить международную защиту, которая гарантировала бы армянам Арцаха возможность безопасного возвращения в свои дома", - долее говорится в письме.

Кроме того, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал Палату представителей США принять три поправки к законопроекту об иностранной помощи на 2025 финансовый год (HR8771), которые расширят помощь США арцахским беженцам, вынужденным покинуть свои дома во время геноцида, учиненного Азербайджаном в 2023 году и заблокировать военную помощь азербайджанским исполнителям этого преступления.