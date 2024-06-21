Пятница, 21 Июня 2024 10:21

АрмИнфо.ЕС продолжает поддерживать усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам. Об этом говорится в письменном ответе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на вопросы евродепутатов.

"Что касается ситуации с задержанными из Нагорного Карабаха, ЕС призывает Азербайджан соблюдать надлежащую правовую процедуру, основные принципы защиты задержанных и обеспечить прозрачность.

ЕС твердо верит, что меры укрепления доверия, включая освобождение и репатриацию армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, могут принести пользу общему мирному процессу и проложить путь к укреплению доверия между сторонами.

В этой связи ЕС приветствовал совместное заявление Армении и Азербайджана от 7 декабря 2023 года о мерах по укреплению доверия, включая обмен заключенными, и продолжает призывать к дальнейшим действиям в этом направлении.

ЕС продолжает взаимодействовать с Азербайджаном в рамках своего регулярного диалога по правам человека, а также в рамках двусторонних контактов. Представительство ЕС в Баку внимательно следит за ситуацией на местах и поддерживает тесные контакты с Международным комитетом Красного Креста, который имеет регулярный доступ к армянским заключенным", - говорится в заявлении Борреля.

По словам главного дипломата ЕС, более того, Брюссель продолжает призывать Азербайджан обеспечить права карабахских армян, включая их право вернуться в свои дома без запугивания и дискриминации.

"ЕС также продолжает оказывать поддержку карабахским армянам, которые были перемещены в сентябре 2023 года и ранее, и с тех пор предоставил более 33 миллионов евро гуманитарной помощи для удовлетворения их потребностей посредством прямой гуманитарной помощи и бюджетной поддержки правительства Армении", - резюмировали в ЕС.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.