Пятница, 21 Июня 2024 10:20

АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым признал прогресс зафиксированный межу Арменией и Азербайджана на пути к мирному соглашению и подчеркнул важность его незамедлительного заключения. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепа США Метью Миллера, опубликованном на сайте ведомства.

"Он подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы поддерживать дальнейшее взаимодействие любым способом, полезным для сторон. Подчеркнув важность двусторонних отношений США и Азербайджана, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество с Азербайджаном по нашим общим климатическим и энергетическим целям, добавив, что Соединенные Штаты полны решимости помочь обеспечить успех COP29. Он призвал к возобновлению и укреплению двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном.

Он вновь призвал Азербайджан соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека и освободить всех несправедливо задержанных. Он призвал Азербайджан сделать это как можно скорее", - говорится в сообщении Госдепа.

Отметим, что несмотря на то, что армянский сегмент социальных сетей преподносит данное сообщение Госдепа как факт того, что Блинкен призвал освободить армянских пленных и гражданских лиц, удерживаемых в бакинских тюрьмах с осени 2020 года. Тем не менее, формулировка освободить всех "несправедливо задержанных" дает широкое поле для лавирования, поскольку к несправедливо задержанным можно отнести и свыше 300 азербайджанских активистов и представителей СМИ, которые попали под репрессии и находятся в заключении.

Добавим, что до сих пор неизвестна реальная цифра армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в заложниках в Азербайджане. Среди задержанных 8 представителей военно-политического руководства Арцаха. Все они подвергаются жестким пыткам в азербайджанских тюрьмах.