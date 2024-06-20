Четверг, 20 Июня 2024 18:28

АрмИнфо. В Армении отдельные лица и некоторые силы превращают политическое поле страны в броуновское движение. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны РА Артак Закарян.

"Хаос позиций, беспринципность, готовность оказывать различного рода услуги внешним и внутренним силам, привлечение к себе внимания любой ценой, грязная пропаганда, проводимая открыто или завуалировано, безответственные заявления и обвинения привели к тому, что политические процессы в Армении создают благоприятную среду для правителей, чтобы разрушить страну до конца", - отметил Закарян.

Он добавил, что политические идеи, видения и планы развития государства забываются. Если так будет продолжаться, произойдет полное отчуждение общества от процессов государственно-политического управления, что приведет к атмосфере тотального безразличия и недоверия. "Побежденное и провалившееся во всех сферах, "правительство" хочет переложить историческое и политическое бремя и ответственность за все свои неудачи и поражения на политическое поле и широкие слои общества. В этом деле ему также усердно помогают некоторые "силы" и лица, играющие в оппозиции. В таких ситуациях в нормальных обществах все политические силы (если они не служат иностранцам или действующей власти) объединяются против власти, провалившей страну. Это не только логично, но и единственный способ обеспечить сдерживание дальнейших деструктивных шагов властей. Тем временем правители нашей страны продолжают заведомо опасные действия против собственного народа и национальных ценностей, в то время как некоторые <силы> ведут упорную борьбу с борющейся против власти оппозицией, пытаясь углубить хаос и свести на нет все ожидания общества по выходу страны из сложившейся ситуации", - подчеркнул политик.

Он добавил, что принципы третьего президента РА Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии, огромный опыт государственного строительства, накопленные политические знания и реалистичное умение видеть будущее страны многим не дают покоя. Но даже в этом случае оппозиционная РПА, имеющая устоявшуюся и политическую биографию, умеряет свои амбиции во всех процессах консолидации ради единства и решения основных проблем. "Я не понимаю тех "сил" и личностей, которые не могут пока решить никакого другого вопроса, кроме как мутить воду, и почему-то оставляют за собой право слишком много шуметь в роли крыловской Моськи. Сегодня в политическом поле нет более высокой ценности, чем государство и его будущее. Если тебе нечего сказать, так, пожалуйста, помолчи>, - отметил Закарян.