Четверг, 20 Июня 2024 18:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 5/1 на улице Мазманяна, жилой дом 14/3 на улице Чауша, жилой дом 47 в 16-ом квартале, жилые дома 121, 127, 129, 131, 133 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:00 частные дома 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице Нор Ареша; квартиры 1-45 жилого дома 22 и квартиры 1-45 жилого дома 26 на улице Эербуни,

11։00-17:00 жилые дома 29, 31, 31а на улице Ханджяна, абоненты-жильцы жилых домов 13-17 на улице Тпагричнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30-32 на улице А. Хачатряна; частные дома 6-27 на 2-ом переулке Киевяна; жилой дом 4 на улице Кочаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

в Армавирской области:

11։00-17:00 села Шеник, Ервандашат, Багаран, Амберд, Агавнатун, Лернамердз, Воскеат и Каракерт;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Меликгюх, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу;

в Араратской области:

10:00-11։00 частично села Айгаван, Авшар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13։00 частично село Айгаван;

10:30-12:30 частично села Мхчян и Ерасх;

11:00-12։00 частично село Арарат;

12:00-14։00 частично села Аргаванд, Геганист, Гетап;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-17։00 адреса: 1, 96, 98 на Ереванском шоссе в городе Ехегнадзор; частично село Агавандзор и село Арпи;

10:00-11։30 частично село Гер-Гер;

в Котайкской области:

10:00-16:00 села Гохт, Гарни, Гегард; община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 в селе Зовуни и прилегающие абоненты; компания “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни”, частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 в селе Зовуни, воинская часть СНБ, МЧС;

10։30-16։30 частично 2-ой и 3-ий микрорайоны города Абовян;

11:00-13:00 ЗАО “Телевизионная и радиовещательная сеть Армении”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком”, дом отдыха “Виардо”, пансионаты ‘Цахкаовит”, “Нарек”, оздоровительный комплекс “Тегенис”, ООО “Капитал Билд”, ‘Европа Хаус”, ‘Деджи Тейн” и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

11:00-15։00 частично село Нор Гехи, частично село Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34-37, улицы Паруйра Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице Вазгена Саргсяна, 1-ый тупик улицы Вазгена Саргсяна, улицы Седрака Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демичяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна в селе Зовуни;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–11:00 населенный пункт Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть, газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11։30–12:00 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30–13:30 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00–14:30 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00–16:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное и Пушкино.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-11։00 жилые дома 26, 27, 28 в кв. “Норашен”, жилые дома А, Б, В, Г на улице Чарагайтаин, жилые дома 123, 125 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21, 23, 27, 28, 31, 52 на пр. Гая, жилые дома 48/4, 50/3, 50/5, 50/6, 60 на улице Молдовакан, ясли-детский сад N250 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-15:00 жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, жилые дома 5-9 на улице Шахсуваряна, жилой дом 51/2 на улице Паруйра Севака; частные дома 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице Нор Ареша; жилые дома 1, 1б на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։30-16:30 частично микрорайоны 2, 3, 6, 7, 8 в городе Абовян; общины Агверан, Арзакан, садоводческая компания “Бжни”, газозаправочная станция “Ашнах”, станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 села Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12։30 частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни, 5-ый квартал, ООО “Арарат Ласа”, “Акналич”, “Газ Груп”, “Пробизнес”, “Битерм Ривер”, “МЛ Майнинг”, “ЛТЭ Микаэел”, “Арико Гор”, птицефабрика “Арзни”, собственники “Гор Григорян”, “Офелиа Мовсисян”, “Р. Товмасян”, ‘Тагуш Курзинян”, “Армен Гарапанян”, “Баблоян”, “К. Погосян”, Ч/П “С. Мартиросян”, “Ф. Казарян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть, газозаправочная станция в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

10:00-15։00 село Санаин.