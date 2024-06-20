Четверг, 20 Июня 2024 17:16

АрмИнфо.После реконструкции в районе Нор Норк открылось отделение ВТБ (Армения). Банк расширил площадь офиса до 300 кв. метров, где будут обслуживаться более 15 тыс. розничных и корпоративных клиентов. В нем также открылась выделенная зона «Привилегия» для владельцев премиального пакета.

Отделение N15 работает в районе Нор Норк Еревана с 2014 года. Чтобы создать для клиентов комфортные условия, банк обновил дизайн офиса и увеличил его площадь. Оформление и расположение рабочих зон продуманы так, чтобы посетители чувствовали индивидуальное отношение и удобство на всех этапах обслуживания. В отделении установлены два банкомата, которые работают круглосуточно, и платёжный терминал, через который можно совершать более 300 банковских операций без использования пластиковой карты.

В обновленном офисе клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитные и сберегательные продукты, оформление платежных карт. Есть также выделенная зона для владельцев пакета «Привилегия». Там они могут получить консультацию персонального менеджера по любым финансовым вопросам.

«Сегодня в республике работает 53 отделения ВТБ (Армения). В Ереване находится 22 офиса, и мы постарались, чтобы все они располагались в самых удобных локациях. Большое внимание мы уделяем качественному и комфортному сервису в точках продаж. Банк модернизировал одно из самых популярных отделений – в Нор Норке. Теперь оно стало просторнее и работает в новом формате», – прокомментировал заместитель генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

Отделение N15 находится в Нор Норке на проспекте Гая 10/3 и работает по будням с 09:30 до 17:00 часов и по субботам с 10:00 до 14:00.