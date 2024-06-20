Четверг, 20 Июня 2024 15:59

АрмИнфо.18 июня 2024 года в Будапеште состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Венгрии. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, венгерскую – заместитель Государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адам Штифтер.

В ходе политических консультаций был обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего укрепления туркмено-венгерских отношений. Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня.

Стороны рассмотрели пути наращивания объемов торгово-экономического и инвестиционного партнерства, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в областях энергетики, промышленности и фармацевтики.

Кроме того, констатирована обоюдная нацеленность на активизацию связей в образовательной и культурной сферах.

Стороны также отметили, что рассматривают политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран в качестве важной составляющей межгосударственного диалога. В завершение встречи была подчеркнута важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам.

В тот же день состоялась встреча А.Гурбанова с заместителем Главы Регионального офиса по Восточной Европе и Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Раймондом Йеле. Стороны отметили продуктивное сотрудничество Туркменистана с FAO, а также наметили перспективные направления взаимодействия в области синергии продовольственной безопасности с вопросами изменения климата.

19 июня 2024 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с вице-спикером Национальной Ассамблеи Венгрии Шандором Лезжаком.

В рамках встречи стороны рассмотрели состояние туркмено-венгерского партнерства и перспективы его дальнейшего развития с упором на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров лидеров двух государств, состоявшихся в 2023 году. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в ООН и других международных организациях.

Стороны отметили, что значимое место в отношениях между обеими странами отводится взаимодействию в культурной и образовательной сферах.

Кроме того, констатирована обоюдная нацеленность на активизацию межпарламентских контактов, способствующих развитию дружественных отношений между странами.