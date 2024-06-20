Четверг, 20 Июня 2024 15:57

АрмИнфо.Азербайджан подтвердил свою заинтересованность в изучении возможного сотрудничества с ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF). Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы по итогам 5-ого заседания Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан.

Согласно сообщению, участники заседания провели открытый и откровенный обмен мнениями о состоянии двусторонних отношений между ЕС и Азербайджаном, а также по актуальным вопросам внешней политики и политики безопасности, представляющим взаимный интерес.

"Участники также коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также более широких вопросов региональной безопасности. В этом контексте была упомянута важность содействия региональной стабильности и устойчивому сообщению. В Азербайджане подчеркнули двусторонний характер диалога между Арменией и Азербайджаном. ЕС подчеркнул свою постоянную поддержку мирного процесса с целью создания безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе.

Была подчеркнута роль Азербайджана как надежного и важного энергетического партнера и его значение в дальнейшем развитии Среднего коридора", - говорится в сообщении.

"Было заявлено, что в рамках инициативы ЕС Team Europe и других программ будет продолжена дальнейшая помощь азербайджанской программе противоминной деятельности. Азербайджанская сторона также подтвердила свою заинтересованность в изучении возможного сотрудничества с ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF)", - далее говорится в сообщении ЕС.

В завершение встречи ЕС и Азербайджан договорились продолжать регулярные обмены по вопросам внешней политики и политики безопасности. Они также подчеркнули важность конструктивной работы по всем соответствующим направлениям двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС-Азербайджан.

Сопредседателями встречи выступили заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора и помощник по внешней политике президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Примечательно, что ранее Венгрия, с которой в прошлом году Армения восстановила дипотношения, прерванные 31 августа 2012 года, заблокировала помощь Еревану по линии Европейского фонда мира. Венгрия подчеркнула, что если Армения получит эту помощь, то она должна быть оказана и Азербайджану.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования деятельности ЕС в области совместной внешней политики и политики безопасности "с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности".

В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в Евросоюз, а также региональных и международных организаций в том, что касается военных и оборонных вопросов. EPF является внебюджетным инструментом. Его общий бюджет составляет 7,9 млрд евро на период 2021-2027 гг