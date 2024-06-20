Четверг, 20 Июня 2024 14:37

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая вице-спикером НС РА, руководителем группы дружбы Армения-Китай Акопом Аршакяном, встретилась 19 июня в Пекине с председателем комитета по внешним связям Всекитайского народного собрания Китая, главой Группа дружбы Китай-Армения Лоу Циньцзянем.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, Аршакян подчеркнул, что Республика Армения рассматривает отношения с Китаем как один из важных приоритетов своей внешней политики. По его словам, этот вопрос включен в программу правительства Армении на 2021-2026 годы.

Вице-спикер НС представил армяно-азербайджанский мирный процесс и региональные процессы, а также достигнутые соглашения по делимитации и демаркации на основе Алма-Атинской декларации.

"Нашему региону нужен долгосрочный мир. Мирная повестка дня не имеет альтернативы в нашем регионе. Разблокирование транспортной инфраструктуры является важным фактором установления стабильного и долгосрочного мира в регионе. Проект "Перекресток мира" послужит не только нашему региону, но и международным логистическим программам, соединяющим север с югом и восток с западом", - сказал вице-спикер Национального собрания.

Говоря о необходимости установления долгосрочного мира на Южном Кавказе, китайский законодатель отметил, что Китай уважает территориальную целостность и суверенитет Армении и поддерживает процесс мирного урегулирования имеющихся вопросов.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с дорожным строительством, энергетикой, развитием высоких технологий. В сфере транспортного сообщения была отмечена важность запуска прямых авиарейсов Китай-Армения, что важно как с точки зрения углубления дальнейшего сотрудничества в сфере туризма, так и международных пассажиро и грузоперевозок.

Были также указаны механизмы популяризации армянской продукции в Китае, участия армянских бизнесменов в выставках, проводимых в Китае, а также доступности продукции.

На встрече была отмечена важность развития отношений между Китаем и Арменией.