Arminfo.info



 Четверг, 20 Июня 2024 14:35
Александр Аванесов

Вице-премьер Армении представил премьер- министру отчет о выполненной работе в прошлом году

Вице-премьер Армении представил премьер- министру отчет о выполненной работе в прошлом году

АрмИнфо. Премьер-министру РА Николу Пашиняну представлен отчет о деятельности аппарата вице­премьера Тиграна Хачатряна в 2023 году.

Представивший отчет, вице-премьер РА Тигран Хачатрян рассказал о деятельности рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. В частности, в Корнидзоре, Горисе и Вайке были развернуты круглосуточные пункты регистрации и размещения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, созданы территориальные гуманитарные центры в райцентрах и в  укрупненных общинах. Проведены работы, связанные с обеспечением стабильных условий проживания, доступа к здравоохранению, образованию и механизмам социальной защиты вынужденных переселенцев, обеспечение их занятостью.

По данным на апрель текущего года, в Армении начали работать 16 тысяч 300 человек, ставших вынужденными переселенцами из Нагорного

Карабаха, а 1065 человек имеют действующую компанию или зарегистрированы в качестве учредителя или участника компании.  В рамках международного сотрудничества под руководством вице-премьера и при поддержке Агентства ООН по делам беженцев была сформирована платформа координации вопросов беженцев с участием партнерских структур по развитию и гуманитарной деятельности.

Тигран Хачатрян представил и работы по строительству в 2023 году 300 школ. По словам вице- премьера, перечень из 300 школ утвержден решением правительства. По состоянию на 31 мая 2024 года сдано в эксплуатацию 8 школ, доведя их общее количество до 28, строительные работы ведутся в 43 школах, 24 из которых планируется сдать к концу 2024 года.  В декабре прошлого года объявлено 83 новых тендера, заключены контракты с 23 организациями, объявлено о проведении  еще 50 тендеров. По 43-м из них заключены договоры, по 7- ми подаются заявки на 2024 год В текущем году планируется объявить еще 21 новый тендер. В целом, работы по строительству 165 школ и образовательных комплексов либо завершены, либо  находятся на разных стадиях реализации.

В связи с проектом строительства 500 детских садов Хачатрян сообщил, что в целом на разных стадиях реализации находятся строительные работы 430 детских садов и дошкольных учреждений.

В ходе представления отчета, речь зашла и о строительстве автодороги "Север-Юг" и водохранилища Веди. Было отмечено, что

строительные работы на участке Агарак-Каджаран уже начались, а строительство водохранилища находится на завершающей стадии. Процесс его наполнения водой  уже начался.

Говоря о проекте участка дороги Агарак-Каджаран, Никол Пашинян отметил, что во время своего визита в Сюникскую область он более подробно ознакомился с проектом и добавил, что только эта часть дороги представляет из себя огромный проект. "Конечно, это международный конкурс, впечатление от строительной компании, выигравшей тендер, было хорошее, потому что она уже  осуществляла подобные проекты. Это действительно очень большая стратегическая программа. Надеюсь, что мы сможем реализовать ее в установленные сроки", - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян сделал еще одно наблюдение, связанное с визитом в Сюник, напомнив, что с 2021 года в области ведутся интенсивные дорожно- строительные работы. Премьер-министр отметил, что благодаря построенной дорожной сети удалось обсудить возможность создания хотя бы некоторых участков платной дороги "Север-Юг".

Что касается программ субсидирования, то вице- премьер сообщил, что за отчетный период было одобрено 273 заявки, общая стоимость программ составляет 92,7 млрд драм, софинансирование госбюджета РА - 49,4 млрд драм.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в Сюникской области имеется серьезная проблема оросительной воды. "Там на огромных площадях можно выращивать культуры высокого ценового сегмента, сеять пшеницу, гранат, инжир, киви, культуры, представляющие большой коммерческий интерес, но это сегодня  невозможно из-за отсутствия поливной воды" - заявил премьер-министр/

Он указал на необходимость принятия последовательных шагов по решению водных проблем, в том числе посредством программ субсидирования. "Нам, возможно, придется изменить нашу концепцию и идеологию программы субсидирования, адаптировать систему субсидирования к нашей политике", - сказал Никол Пашинян.

На совещании были затронуты планы развития Старого Еревана и 33-го квартала и существующие проблемы, в связи с чем премьер-министр дал соответствующие поручения. Также была отмечена работа, проводимая в направлении безопасности дорожного движения. Сообщалось, что были проведены работы по  модернизации системы регистрации данных о дорожно-транспортных происшествиях, разработан проект и программа действий по применению национальной стратегии безопасности дорожного движения. В настоящее время обсуждается возможность введения обязательной образовательной программы по безопасности дорожного движения в государственных образовательных учреждениях, возможность использование Международной программы оценки дорог (iRAP) в соответствии с рейтингом уровня безопасности и т. д.

Пашинян отметил, что вопросы безопасности дорожного движения должны быть полностью инвентаризированы и предложены соответствующие решения. В частности, премьер-министр подчеркнул проблемы, связанные с дорожными знаками, добавив, что согласно проведенному анализу, система камер, установленных на дорогах, не обеспечивает полную безопасность, и многие страны мира перешли на систему измерения скорости. "Возможно, стоит измерять расстояние от точки А до точки Б и так далее. Но здесь я вижу еще одну проблему, о которой говорил в некоторых районах. Обилие дорожных знаков явно сбивает с толку водителей", - сказал Пашинян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Бывший заместитель министра обороны: в Армении некоторые силы превращают политическое поле страны в броуновское движениеБывший заместитель министра обороны: в Армении некоторые силы превращают политическое поле страны в броуновское движение
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Армения пока не получила ответа на ранее сделанное Азербайджану предложение  по подписанию мирного соглашения - МирзоянАрмения пока не получила ответа на ранее сделанное Азербайджану предложение  по подписанию мирного соглашения - Мирзоян
Вице-премьер: необходимо сконцентрироваться на занятости и жизнеобеспечении беженцев из Нагорного КарабахаВице-премьер: необходимо сконцентрироваться на занятости и жизнеобеспечении беженцев из Нагорного Карабаха
ВТБ (Армения) открыл обновленный офис в Нор НоркеВТБ (Армения) открыл обновленный офис в Нор Норке
Спикером Национального собрания Болгарии 50-го созыва избрана Рая НазарянСпикером Национального собрания Болгарии 50-го созыва избрана Рая Назарян
Завершено следствие в отношении семи фигурантов уголовного дела, возбужденного по фактам присвоения недвижимостиЗавершено следствие в отношении семи фигурантов уголовного дела, возбужденного по фактам присвоения недвижимости
Состоялся визит делегации Туркменистана в ВенгриюСостоялся визит делегации Туркменистана в Венгрию
Азербайджан проявил интерес к Европейскому фонду мираАзербайджан проявил интерес к Европейскому фонду мира
Министр высокотехнологической промышленности пообещал выполнить просьбу родителей погибших солдат в небоевых условияхМинистр высокотехнологической промышленности пообещал выполнить просьбу родителей погибших солдат в небоевых условиях
Аршакян: Армения рассматривает отношения с Китаем как один из важных внешнеполитических приоритетовАршакян: Армения рассматривает отношения с Китаем как один из важных внешнеполитических приоритетов
Вице-премьер Армении представил премьер- министру отчет о выполненной работе в прошлом годуВице-премьер Армении представил премьер- министру отчет о выполненной работе в прошлом году
Тагуи Товмасян требует у генпрокурора и международных партнеров дать уголовно-правовую оценку действиям правоохранителей во время митинга 12 июняТагуи Товмасян требует у генпрокурора и международных партнеров дать уголовно-правовую оценку действиям правоохранителей во время митинга 12 июня
В Армении будут урегулированы вопросы, связанные с применением средств индивидуальной мобильностиВ Армении будут урегулированы вопросы, связанные с применением средств индивидуальной мобильности
МОНКС Армении вынуждено было отреагировать на фантасмагории азербайджанских СМИ по поводу реставрационных работ армянских церквей в Тавуше и ШиракеМОНКС Армении вынуждено было отреагировать на фантасмагории азербайджанских СМИ по поводу реставрационных работ армянских церквей в Тавуше и Шираке
Москва: Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткойМосква: Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой
Армен Григорян провел ряд встреч в ПарижеАрмен Григорян провел ряд встреч в Париже
Севак Микаелян назначен заместителем министра экономики - решение премьераСевак Микаелян назначен заместителем министра экономики - решение премьера
Власти КНР будут прилагать дополнительные усилия для развития отношений с Арменией - депутат китайского парламентаВласти КНР будут прилагать дополнительные усилия для развития отношений с Арменией - депутат китайского парламента
В Москве прокомментировали неучастие Армении в работах СМИД ОДКБ в АлматыВ Москве прокомментировали неучастие Армении в работах СМИД ОДКБ в Алматы
В Кишиневе состоялись армяно-молдавские межмидовские политические консультацииВ Кишиневе состоялись армяно-молдавские межмидовские политические консультации
Le Figaro: Армения закупила у Франции 36 новейших артиллерийских установок CAESARLe Figaro: Армения закупила у Франции 36 новейших артиллерийских установок CAESAR
В МИД Азербайджана вновь выразили недовольство суверенными правами АрменииВ МИД Азербайджана вновь выразили недовольство суверенными правами Армении
Арарат Мирзоян не поедет на СМИД ОДКБ в АлматыАрарат Мирзоян не поедет на СМИД ОДКБ в Алматы
Американские конгрессмены предлагают оказать Армении помощь в размере 100 млн долларовАмериканские конгрессмены предлагают оказать Армении помощь в размере 100 млн долларов
АРФД ставит под сомнение подлинность записи с голосом члена Верховного органа партии Герасима ВарданянаАРФД ставит под сомнение подлинность записи с голосом члена Верховного органа партии Герасима Варданяна
Захарова: Поставки Россией продукции военного назначения в зарубежные страны осуществляются с учетом потребностей СВОЗахарова: Поставки Россией продукции военного назначения в зарубежные страны осуществляются с учетом потребностей СВО
Захарова: Поднимает ли сама Армения вопрос удерживаемых лиц, в том числе и Рубена Варданяна в контактах с Азербайджаном?Захарова: Поднимает ли сама Армения вопрос удерживаемых лиц, в том числе и Рубена Варданяна в контактах с Азербайджаном?
Захарова об армяно-французском оружейном контракте: Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном КавказеЗахарова об армяно-французском оружейном контракте: Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе
Следственный комитет Армении сообщает о раскрытии преступления, связанного с нападением на синагогуСледственный комитет Армении сообщает о раскрытии преступления, связанного с нападением на синагогу
Экономим на Wildberries с IDBankЭкономим на Wildberries с IDBank
Если представители западных государств считают, что Армения является демократической страной, желаю, чтобы аналогичная демократия была и в их странах - архиепископЕсли представители западных государств считают, что Армения является демократической страной, желаю, чтобы аналогичная демократия была и в их странах - архиепископ
В Алматы пройдет заседание СМИД ОДКБВ Алматы пройдет заседание СМИД ОДКБ
<Золотой абрикос> представил конкурсную программу полнометражных фильмов<Золотой абрикос> представил конкурсную программу полнометражных фильмов
Галстанян: властям не удалось добиться поставленной цели, никто из представителей движения не отступилГалстанян: властям не удалось добиться поставленной цели, никто из представителей движения не отступил
Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабнымАрхиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
Ереван: Реакция официального Баку на военно-техническое сотрудничество между Арменией и Францией вызывает недоумениеЕреван: Реакция официального Баку на военно-техническое сотрудничество между Арменией и Францией вызывает недоумение
В Дилижане пройдет во второй раз армяно-грузинский культурно-кулинарный фестиваль <Мимино>В Дилижане пройдет во второй раз армяно-грузинский культурно-кулинарный фестиваль <Мимино>
Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в АрмениюИзвестные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
Лебедев: Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть СНГЛебедев: Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть СНГ
Ереван и Анкара заявляют о наличии политической воли для нормализации отношений между Арменией и ТурциейЕреван и Анкара заявляют о наличии политической воли для нормализации отношений между Арменией и Турцией
Католикос Великого дома Киликийского на встрече с послом Ирана подчеркнул право арцахских армян на возвращение в свои дома при международных гарантияхКатоликос Великого дома Киликийского на встрече с послом Ирана подчеркнул право арцахских армян на возвращение в свои дома при международных гарантиях
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
По инициативе Франции в Горисе пройдет праздник музыкиПо инициативе Франции в Горисе пройдет праздник музыки
УИС Минюста Армении единогласно принята  в EuroPrisУИС Минюста Армении единогласно принята  в EuroPris
Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов  находится в повесткеМинасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов  находится в повестке
Омбудсмен: диалог имеет ключевое значение для формирования надлежащей системы защиты прав человекаОмбудсмен: диалог имеет ключевое значение для формирования надлежащей системы защиты прав человека
Продолжающиеся реформы в Армении и установление мира на Южном Кавказе являются политическим приоритетом для Германии - посолПродолжающиеся реформы в Армении и установление мира на Южном Кавказе являются политическим приоритетом для Германии - посол
США готовы укреплять сотрудничество с Арменией по различным направлениямСША готовы укреплять сотрудничество с Арменией по различным направлениям
Инспекционный орган по охране природы и недр: Почти в два раза увеличились штрафы за нанесение ущерба, уничтожение природоохранных объектовИнспекционный орган по охране природы и недр: Почти в два раза увеличились штрафы за нанесение ущерба, уничтожение природоохранных объектов
ЗАО «Ардшинбанк» присоединяется к Партнерству по финансам учета выбросов углекислого газа.ЗАО «Ардшинбанк» присоединяется к Партнерству по финансам учета выбросов углекислого газа.
"Мы есть": Удар по арцахцам - это удар по всему армянству
Армения закупит у Франции САУ CaesarАрмения закупит у Франции САУ Caesar
Комитет министров Совета Европы опубликовал отдельные прецедентные решения, принятые в ходе июньского заседанияКомитет министров Совета Европы опубликовал отдельные прецедентные решения, принятые в ходе июньского заседания
На <Золотом абрикосе> покажут доккартину Мати Диоп <Дагомея>На <Золотом абрикосе> покажут доккартину Мати Диоп <Дагомея>
IPI осуждает насилие в отношении журналистов, освещающих протесты в ЕреванеIPI осуждает насилие в отношении журналистов, освещающих протесты в Ереване
Власти Армении готовятся передать Азербайджану еще четыре села - депутатВласти Армении готовятся передать Азербайджану еще четыре села - депутат
В Армении ни один преуспевающий ученик не должен оставаться незамеченным - премьерВ Армении ни один преуспевающий ученик не должен оставаться незамеченным - премьер
Неизвестные осквернили памятник, посвященный армяно-российскому пограничнику в ереванском парке ПобедыНеизвестные осквернили памятник, посвященный армяно-российскому пограничнику в ереванском парке Победы
Омбудсмен Армении поднимает проблемы, связанные с предотвращением суицидовОмбудсмен Армении поднимает проблемы, связанные с предотвращением суицидов
Читать больше



Эксперты
Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшегоКнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и ИраномГенерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересыЭксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитикАзербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
Читать больше
Комментируемые
Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабнымАрхиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в АрмениюИзвестные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов  находится в повесткеМинасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов  находится в повестке
Движение Движение "Тавуш во имя Родины" проведет встречи с гражданами Армении в регионах страны
В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстераВ Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
Архиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбыАрхиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбы
Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - ПашинянКлерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткойГосдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом ГалстаняномСтартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациямПришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновенияБаграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил ЕреванДиректор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против насПремьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас
Баграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятнымБаграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятным




Преодоление. Пять лет созиданияПреодоление. Пять лет созидания