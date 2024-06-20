Четверг, 20 Июня 2024 14:35

АрмИнфо. Премьер-министру РА Николу Пашиняну представлен отчет о деятельности аппарата вице­премьера Тиграна Хачатряна в 2023 году.

Представивший отчет, вице-премьер РА Тигран Хачатрян рассказал о деятельности рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. В частности, в Корнидзоре, Горисе и Вайке были развернуты круглосуточные пункты регистрации и размещения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, созданы территориальные гуманитарные центры в райцентрах и в укрупненных общинах. Проведены работы, связанные с обеспечением стабильных условий проживания, доступа к здравоохранению, образованию и механизмам социальной защиты вынужденных переселенцев, обеспечение их занятостью.

По данным на апрель текущего года, в Армении начали работать 16 тысяч 300 человек, ставших вынужденными переселенцами из Нагорного

Карабаха, а 1065 человек имеют действующую компанию или зарегистрированы в качестве учредителя или участника компании. В рамках международного сотрудничества под руководством вице-премьера и при поддержке Агентства ООН по делам беженцев была сформирована платформа координации вопросов беженцев с участием партнерских структур по развитию и гуманитарной деятельности.

Тигран Хачатрян представил и работы по строительству в 2023 году 300 школ. По словам вице- премьера, перечень из 300 школ утвержден решением правительства. По состоянию на 31 мая 2024 года сдано в эксплуатацию 8 школ, доведя их общее количество до 28, строительные работы ведутся в 43 школах, 24 из которых планируется сдать к концу 2024 года. В декабре прошлого года объявлено 83 новых тендера, заключены контракты с 23 организациями, объявлено о проведении еще 50 тендеров. По 43-м из них заключены договоры, по 7- ми подаются заявки на 2024 год В текущем году планируется объявить еще 21 новый тендер. В целом, работы по строительству 165 школ и образовательных комплексов либо завершены, либо находятся на разных стадиях реализации.

В связи с проектом строительства 500 детских садов Хачатрян сообщил, что в целом на разных стадиях реализации находятся строительные работы 430 детских садов и дошкольных учреждений.

В ходе представления отчета, речь зашла и о строительстве автодороги "Север-Юг" и водохранилища Веди. Было отмечено, что

строительные работы на участке Агарак-Каджаран уже начались, а строительство водохранилища находится на завершающей стадии. Процесс его наполнения водой уже начался.

Говоря о проекте участка дороги Агарак-Каджаран, Никол Пашинян отметил, что во время своего визита в Сюникскую область он более подробно ознакомился с проектом и добавил, что только эта часть дороги представляет из себя огромный проект. "Конечно, это международный конкурс, впечатление от строительной компании, выигравшей тендер, было хорошее, потому что она уже осуществляла подобные проекты. Это действительно очень большая стратегическая программа. Надеюсь, что мы сможем реализовать ее в установленные сроки", - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян сделал еще одно наблюдение, связанное с визитом в Сюник, напомнив, что с 2021 года в области ведутся интенсивные дорожно- строительные работы. Премьер-министр отметил, что благодаря построенной дорожной сети удалось обсудить возможность создания хотя бы некоторых участков платной дороги "Север-Юг".

Что касается программ субсидирования, то вице- премьер сообщил, что за отчетный период было одобрено 273 заявки, общая стоимость программ составляет 92,7 млрд драм, софинансирование госбюджета РА - 49,4 млрд драм.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в Сюникской области имеется серьезная проблема оросительной воды. "Там на огромных площадях можно выращивать культуры высокого ценового сегмента, сеять пшеницу, гранат, инжир, киви, культуры, представляющие большой коммерческий интерес, но это сегодня невозможно из-за отсутствия поливной воды" - заявил премьер-министр/

Он указал на необходимость принятия последовательных шагов по решению водных проблем, в том числе посредством программ субсидирования. "Нам, возможно, придется изменить нашу концепцию и идеологию программы субсидирования, адаптировать систему субсидирования к нашей политике", - сказал Никол Пашинян.

На совещании были затронуты планы развития Старого Еревана и 33-го квартала и существующие проблемы, в связи с чем премьер-министр дал соответствующие поручения. Также была отмечена работа, проводимая в направлении безопасности дорожного движения. Сообщалось, что были проведены работы по модернизации системы регистрации данных о дорожно-транспортных происшествиях, разработан проект и программа действий по применению национальной стратегии безопасности дорожного движения. В настоящее время обсуждается возможность введения обязательной образовательной программы по безопасности дорожного движения в государственных образовательных учреждениях, возможность использование Международной программы оценки дорог (iRAP) в соответствии с рейтингом уровня безопасности и т. д.

Пашинян отметил, что вопросы безопасности дорожного движения должны быть полностью инвентаризированы и предложены соответствующие решения. В частности, премьер-министр подчеркнул проблемы, связанные с дорожными знаками, добавив, что согласно проведенному анализу, система камер, установленных на дорогах, не обеспечивает полную безопасность, и многие страны мира перешли на систему измерения скорости. "Возможно, стоит измерять расстояние от точки А до точки Б и так далее. Но здесь я вижу еще одну проблему, о которой говорил в некоторых районах. Обилие дорожных знаков явно сбивает с толку водителей", - сказал Пашинян.