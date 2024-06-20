Четверг, 20 Июня 2024 12:49

АрмИнфо.В Армении на законодательном уровне будут урегулированы вопросы, связанные с применением на дорогах страны электросамокатов, электроскейтбордов, гидроскутеров и сигвеев. Правительство РА на заседании 20 июня одобрило поправки в законе "О безопасности дорожного движения" и в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, представленный пакет призван установить правила применения средств индивидуальной мобильности, которые в последнее время стали очень популярными в Ереване. В современном мире средства индивидуальной мобильности являются эффективным способом быстрого перемещения человека по сравнению со скоростью движения пешеходов, но благодаря простоте использования и общедоступности они используется людьми разных возрастных групп, в том числе и несовершеннолетними. В настоящее время эти перемещения не регулируются никаким правовым актом, и как следствие, администрирование не осуществляется.

Учитывая изложенное, а также международный опыт использования подобной техники, возникла необходимость законодательно определить правила дорожного движения с применением средств мобильности, а также правовые последствия при их нарушениях. Пакетом, в частности, установлено, что лица, достигшие 18-летнего возраста, могут передвигаться на специально оборудованных местными органами самоуправления велосипедных или пешеходных дорожках. Лицам, достигшим 16- летнего возраста, разрешается пользоваться средствами мобильности подкатегории "АМ". Категорически запрещается использовать полосу движения транспорта, а тем более, передвигаться по ней. Впрочем, при отсутствии велосипедных и пешеходных дорожек, разрешается передвигаться по краю проезжей части дороги.

Все средства индивидуальной подвижности должны быть оборудованы тормозом, звуковым сигналом белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета по бокам и красными светоотражателями сзади, белым прожектором (фонариком) спереди, который должен быть включаться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, допускается передвижение средствами личной мобильности только в местах, определенных советом старейшин общин. Скорость средств индивидуальной подвижности не должна превышать 20 км/ч. При совместном движении пешеходов и средств индивидуальной мобильности пешеходы во всех случаях имеют преимущество. Запрещается перевозка пассажира или груза средствами индивидуальной мобильности, за исключением багажа, прикрепленного к спине.

При нарушениях установленных норм предусмотрена ответственность в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

В этой связи, вице-премьер РА Мгер Григорян высказал предположение, что на втором этапе следует обсудить вопрос о внесении поправок в закон об ОСАГО, поскольку зачастую в результате применения этих средств под ударом оказываются третьи лица.