Четверг, 20 Июня 2024 10:29

АрмИнфо.Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

"Внерегионалы идут на Южный Кавказ со своей повесткой, которая, мягко говоря, не всегда соответствует интересам региональных государств. Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что это не будет способствовать стабильности и безопасности в Закавказье", - сказал Галузин в беседе с РИА Новости.

"Мы считаем, что региональная безопасность может быть наиболее эффективно обеспечена усилиями государств соответствующего региона. Мы за региональную ответственность и в плане обеспечения безопасности, и в плане экономической интеграции на Южном Кавказе и в других регионах", - добавил дипломат.

Отметим, что 18 июня министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню Армения подписала контракт на закупку французских САУ Caesar (155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter). А 17 июня в Минобороны Армении сообщили, что в рамках рабочего визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

А уже 19 июня заместитель главного редактора французского издания Le Figaro Жан- Кристоф Бюиссон сообщил, что Армения закупила у Франции 36 новейших самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые планируется поставить в Республику в течение 15 месяцев.