Четверг, 20 Июня 2024 10:28

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках рабочего визита во Францию 19 июня встретился с дипломатическим советником премьер-министра Франции Габриэля Атталя Стефаном Маркизио.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении. на встрече собеседники обсудили многоотраслевую повестку двустороннего сотрудничества Армения-Франция.

В частности, был отмечен ход реализации армяно-французских экономических и инвестиционных программ и их перспективы. Стороны также обменялись идеями по вопросам регионального и внерегионального развития.

В тот же день Григорян провел рабочий обед с дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона Бертраном Бухвальтером и главой управления Континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции, французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисом Рокфёйем.

Входе рабочего обеда стороны обсудили вопросы повестки, касающиеся хода развития двусторонних многосекторных отношений между Арменией и Францией. Были затронуты и перспективы как двустороннего сотрудничества Армения-Франция, так и взаимодействия на многосторонних платформах.