Четверг, 20 Июня 2024 10:25

АрмИнфо.Армения рассматривает отношения с Китаем как один из важных приоритетов внешней политики, который включен в программу правительства РА на 2021-2026 годы. Об этом в Пекине в ходе встречи с заместителем председателя постоянного комитета по внешним связям Всекитайского собрания народных представителей Шохратом Закиром заявил вице- спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, армянская парламентская делегация в составе Акопа Аршакяна, Андраника Кочаряна, Лены Назарян, Тагуи Казарян, Айка Цируняна, Гегама Назаряна находится в

КНР по приглашению председателя комитета по внешним связям Всекитайского собрания народных представителей Китая, руководителя парламентской группы дружбы Китай-Армения Лу Цинцзяня.

В ходе встречи с Шохратом Закиром вице-спикер НС РА отметил, что армяно-китайское торгово- экономическое сотрудничество развивается высокими темпами. Аршакян приветствовал активное участие Китая в развитии Южного Кавказа, что положительно влияет на стабильность и безопасность региона. Он подчеркнул, что Армения остается верной принципу "единого Китая". Вице-спикер подчеркнул, что китайские компании проявляют интерес к участию в инфраструктурных проектах, имеющих важнейшее значение для развития экономики Армении, включая как международные тендерные, так и инвестиционные проекты. Так, компании из КНР активно участвуют в крупных проектах, реализуемых в Армении, таких как строительство автодороги "Север-Юг" и водохранилище Капс.

Арашакян заметил, что автомагистраль "Север-Юг" имеет жизненно важное значение для Армении, она является частью концепции "Перекрестка мира", выдвинутой правительством РА. Обе стороны подчеркнули важность инициатив "Перекресток мира" и "Один пояс - один путь".

Вице-спикер НС подчеркнул, что Армения стремится расширить свое участие в региональных структурах многостороннего сотрудничества. С этой точки зрения была подчеркнута необходимость качественного развития сотрудничества в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества.

На встрече были представлены армяно- азербайджанский мирный процесс и региональные развития, а также достигнутые договоренности по делимитации и демаркации границ на основе Алма- Атинской декларации от 1991 года. "Нашему региону нужен долгосрочный мир. Мирная повестка не имеет альтернативы. Соблюдение принципов международного права, территориальной целостности и суверенитета являются важной основой для его утверждения", - заявил вице-спикер НС.

Говоря о необходимости установления долгосрочного мира в нашем регионе, он отметил, что Китай уважает территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении, а также право принимать самостоятельные решения во внешних отношениях.

Шохрат Закир выразил соболезнования в связи с недавним стихийным бедствием в Лорийской и Тавушской областях Армении и выразил поддержку Китая в восстановлении зоны бедствия.

Заместитель председателя комитета Всекитайского народного собрания подчеркнул важность развития дружественных отношений между Китаем и Арменией, отметив, что будут прилагаться дополнительные усилия для дальнейшего развития существующих отношений.