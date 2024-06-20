Четверг, 20 Июня 2024 10:23

АрмИнфо. Москва рассчитывает, что в Ереване придут к пониманию того, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя неучастие Армении в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алматы 21 июня.

"Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности", - сказал Галузин.

Как сообщало 19 июня АрмИнфо, глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в работах СМИД ОДКБ в Алматы.