Среда, 19 Июня 2024 20:19

АрмИнфо.Армения закупила у Франции 36 новейших самоходных артиллерийских установок CAESAR. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттер (Х) заместитель главного редактора французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон.

По его словам, установки будут поставлены в Армению в течение следующих 15 месяцев.

Отметим, что 18 июня министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню Армения подписала контракт на закупку французских САУ Caesar (155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter). А 17 июня в Минобороны Армении сообщили, что в рамках рабочего визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.