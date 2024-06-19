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 Среда, 19 Июня 2024 17:44
Александр Аванесов

АРФД ставит под сомнение подлинность записи с голосом члена Верховного органа партии Герасима Варданяна

АРФД ставит под сомнение подлинность записи с голосом члена Верховного органа партии Герасима Варданяна

АрмИнфо.Партия АРФ <Дашнакцутюн> ставит под сомнение подлинность записи с голосом члена Верховного органа партии Герасима Варданяна.

<На официальных сайтах и на страницах социальных сетей появляются записи, приписываемые члену Верховного органа АРФД Герасиму Варданяну, с помощью которых делается попытка запятнать его хорошую репутацию и распространить фейковые новости, чтобы вызвать раскол в оппозиционном поле и в рядах движения <Тавуш во имя Родины>. Заявляем, что создание и распространение подобных недостоверных записей (какие технологии были использованы для их создания, выяснится в ходе расследования) и распространение являются незаконными. Данное поведение полностью соответствует сложившемуся в Армении режиму, который в своей политике руководствуется ложью и фальсификациями. Следует также отметить, что нас проинформировали о поручении властей подготовить эти и другие подобные <записи>, - говорится в сообщении пресс-службы партии.

В документе отмечается, что все эти <записи> полностью незаконны. Всем лицам, причастным к их созданию и распространению, должна быть дана соответствующая уголовная оценка>, - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что 16 июня Герасим Варданян был арестован сроком на два месяца по подозрению в раздаче взяток для участия в митингах и шествиях движения <Тавуш во имя Родины>. 

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