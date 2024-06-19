Среда, 19 Июня 2024 15:30

АрмИнфо.Поднимает ли сама Армения вопрос удерживаемых лиц, в том числе и Рубена Варданяна в контактах с Азербайджаном? Таким встречным вопросом задалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 19 июня.

Так на уточнение журналиста, поднимает ли Москва в контактах с Баку вопрос незаконно удерживаемых в азербайджанской тюрьме мецената Рубена Варданяна и других представителей военно-политического руководства Арцаха, особенно принимая во внимание сообщения о том, что они подвергаются нечеловеческим пыткам в бакинской тюрьме, Захарова, в частности, заявила: "Хотелось бы, если честно, ответить вопросом на вопрос. Я не видела, поднимается ли вопрос, как вы сказали о нахождении Рубена Варданяна, являющегося гражданином Армении, в азербайджанской тюрьме в ходе азербайджано-армянских или армяно-азербайджанских контактов. Если вы мне предоставите информацию, мне тоже будет полезно об этом узнать".

Российский дипломат еще раз напомнила, что Рубен Варданян вышел из российского гражданства, и сделал это открыто. С ее слов, в этом нет никакой тайны. Исходя из этого, Захарова посчитала целесообразным направлять подобные вопросы Баку и Еревану.

"Я понимаю, с чем ваш вопрос связан. Вы частично его увязали с региональной ситуацией. Я напомню, что Россия выступает за комплексную армяно-азербайджанскую нормализацию в русле трехсторонних договоренностей на уровне лидеров России, Армении и Азербайджана в период с 2020 по 2022 годов. Этот процесс предусматривает решение, в том числе и гуманитарных вопросов, таких как возврат и обмен всех удерживаемых лиц, бережное отношение к объектам исторического наследия, также обмен информацией по линии профильных и общественных организаций по поиску без вести пропавших граждан", - подчеркнула она, добавив, что соответствующие сигналы Москва регулярно передает обеим сторонам.

Отметим, что днями ранее семья мецената Рубена Варданяна, незаконно удерживаемого в азербайджанской тюрьме сообщила, что Рубен подвергается жестким пыткам в Азербайджане. В этой связи команда адвокатов Варданяна направила соответствующие документы с доказательствами в международные профильные организации.

Заметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс- командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.