Среда, 19 Июня 2024 15:06

АрмИнфо. Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе, и делает это по-разному, и вот это очередной шаг. Об этом 19 июня в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать контракт, подписанный между Арменией и Францией на поставку РА французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.

По ее словам, Москва неоднократно об этом говорила, и вот очередное подтверждение этих слов. "Руководство Франции руководствуется не интересами Армении, не интересами какого-то одного народа, ничего подобного. Париж стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей", - сказала российский дипломат. При этом Захарова уточнила, что под "собственными конъюнктурными целями" она подразумевает не только личный интерес Елисейского дворца, но и Францию как проводника натовской идеологии.

По ее убеждению, именно так к этому всему и стоит относиться.

Отметим, что 18 июня министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню Армения подписала контракт на закупку французских САУ Caesar (155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter). А 17 июня в Минобороны Армении сообщили, что в рамках рабочего визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, что еще 27 сентября 2023 года тогдашний глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала назначение французского военного атташе в Ереване с целью дальнейшего укрепления двустороннего оборонного сотрудничества.

А уже в начале октября того же года Франция положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. 22-23 октября на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану. Тогда были подписаны соглашения о поставках Еревану трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran. Франция уже поставила Армении 24 единицы легких бронемашин типа "Бастион". В целом Армения получит 50 таких машин.