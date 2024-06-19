|Захарова об армяно-французском оружейном контракте: Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе
|Следственный комитет Армении сообщает о раскрытии преступления, связанного с нападением на синагогу
|Экономим на Wildberries с IDBank
|Если представители западных государств считают, что Армения является демократической страной, желаю, чтобы аналогичная демократия была и в их странах - архиепископ
|В Алматы пройдет заседание СМИД ОДКБ
|<Золотой абрикос> представил конкурсную программу полнометражных фильмов
|Галстанян: властям не удалось добиться поставленной цели, никто из представителей движения не отступил
|Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
|Ереван: Реакция официального Баку на военно-техническое сотрудничество между Арменией и Францией вызывает недоумение
|В Дилижане пройдет во второй раз армяно-грузинский культурно-кулинарный фестиваль <Мимино>
|Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
|Лебедев: Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть СНГ
|Ереван и Анкара заявляют о наличии политической воли для нормализации отношений между Арменией и Турцией
|Католикос Великого дома Киликийского на встрече с послом Ирана подчеркнул право арцахских армян на возвращение в свои дома при международных гарантиях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|По инициативе Франции в Горисе пройдет праздник музыки
|УИС Минюста Армении единогласно принята в EuroPris
|Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов находится в повестке
|Омбудсмен: диалог имеет ключевое значение для формирования надлежащей системы защиты прав человека
|Продолжающиеся реформы в Армении и установление мира на Южном Кавказе являются политическим приоритетом для Германии - посол
|США готовы укреплять сотрудничество с Арменией по различным направлениям
|Инспекционный орган по охране природы и недр: Почти в два раза увеличились штрафы за нанесение ущерба, уничтожение природоохранных объектов
|ЗАО «Ардшинбанк» присоединяется к Партнерству по финансам учета выбросов углекислого газа.
|"Мы есть": Удар по арцахцам - это удар по всему армянству
|Армения закупит у Франции САУ Caesar
|Комитет министров Совета Европы опубликовал отдельные прецедентные решения, принятые в ходе июньского заседания
|На <Золотом абрикосе> покажут доккартину Мати Диоп <Дагомея>
|IPI осуждает насилие в отношении журналистов, освещающих протесты в Ереване
|Власти Армении готовятся передать Азербайджану еще четыре села - депутат
|В Армении ни один преуспевающий ученик не должен оставаться незамеченным - премьер
|Неизвестные осквернили памятник, посвященный армяно-российскому пограничнику в ереванском парке Победы
|Омбудсмен Армении поднимает проблемы, связанные с предотвращением суицидов
|Москва: Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ
|Движение "Тавуш во имя Родины" проведет встречи с гражданами Армении в регионах страны
|Минобороны Армении подписало соглашение о военно-техническом сотрудничестве с французской военно-промышленной компанией KNDS
|Проблем, связанных с правами беженцев, много, а системных решений нет - омбудсмен
|В Киеве прошли армяно-украинские межмидовские политические консультации
|Внеочередное заседание парламента Армении, созванное оппозицией, не состоялось из-за отсутствия кворума
|В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
|Госдепартамент США представил позицию Вашингтона по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ
|Оппозиционер: все арестованные участники движения <Тавуш во имя Родины> готовы продолжить борьбу за смену власти в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Австрия имеет ключевое значение для Армении, прежде всего, высоким уровнем демократии - депутат НС
|Мирзоян встретился с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза
|Российский политолог: Швейцарский форум в очередной раз подсветил приоритетность для любой страны "национального эгоизма"
|Тигран Авинян об отдельных полосах для ОТ: Альтернативы нет этим реформам
|Внедрение единой билетной системы состоится вместе с выходом на линию новых автобусов
|Пашинян не исключает возможности проведения референдума в случае, если Армения и Азербайджан решат обменяться территориями
|Заявление: Строго предосудительны слова ненависти, пропагандируемые властями Армении в адрес арцахцев
|Ваан Керобян: Я, безусловно, добьюсь оправдания и себя, и всех остальных подсудимых, которых правоохранительная система принудила к раскаянию
|Первым виновником пребывание военнопленных в бакинских тюрьмах является сам Пашинян - оппозиционер
|СК: помещены под стражу 8 лиц, принимавших участие в массовых беспорядках 12 июня
|Оскароносный режиссер Александр Пэйн возглавит жюри XXI <Золотого абрикоса>
|Движение "Мать Армения": репрессии властей против народа доказывают, что Армения входит в число наихудших диктатур
|Председатель НС РА подписал решение о проведении внеочередного заседания НС РА
|В Ереване начал свою работу Форум по вопросам демократии местных органов власти США-Армения
|Нарышкин: Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано
|В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
|IDBank выпускает 3-ий транш долларовых облигаций 2024 года
|В Армении будут проведены парламентские слушания, посвященные возможности проведения в стране референдума о вступлении в ЕС
|Читать больше
АрмИнфо.Вы тоже любите совершать безудержные покупки на Wildberries? Знаем, мы тоже в теме. Знаете, что покупки в Wildberries теперь выгоднее, если расплачиваться картами IDBank-а? Да-да, о новой кампании мы сейчас расскажем.
Итак, в рамках кампании с 16 июня по 31 августа текущего года включительно, если Вы совершите оплату на Wildberries платежными картами IDBank, Вы получите до 1% idcoin.
Кроме того, в рамках кампании idcoin-ы будут предоставляется следующим образом:
Обратите внимание, что в течение календарного месяца Вы можете получить idcoin-ы суммой максимум 5000 драмов, независимо от количества Ваших карт. Кстати, выплата idcoin-ов производится до 15-го рабочего дня следующего месяца.
Приятно же совершать покупки и получать кешбэк в виде idcoin-ов, которые можно накапливать и использовать везде, где есть возможность оплаты через Idram, а количество таких пунктов продажи уже превышает 21 000.
Все подробности кампании Вы можете узнать, перейдя по ссылке. Чтобы узнать все об idcoin, нажмите сюда.
|Захарова об армяно-французском оружейном контракте: Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе
|Следственный комитет Армении сообщает о раскрытии преступления, связанного с нападением на синагогу
|Экономим на Wildberries с IDBank
|Если представители западных государств считают, что Армения является демократической страной, желаю, чтобы аналогичная демократия была и в их странах - архиепископ
|В Алматы пройдет заседание СМИД ОДКБ
|<Золотой абрикос> представил конкурсную программу полнометражных фильмов
|Галстанян: властям не удалось добиться поставленной цели, никто из представителей движения не отступил
|Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
|Ереван: Реакция официального Баку на военно-техническое сотрудничество между Арменией и Францией вызывает недоумение
|В Дилижане пройдет во второй раз армяно-грузинский культурно-кулинарный фестиваль <Мимино>
|Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
|Лебедев: Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть СНГ
|Ереван и Анкара заявляют о наличии политической воли для нормализации отношений между Арменией и Турцией
|Католикос Великого дома Киликийского на встрече с послом Ирана подчеркнул право арцахских армян на возвращение в свои дома при международных гарантиях
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|По инициативе Франции в Горисе пройдет праздник музыки
|УИС Минюста Армении единогласно принята в EuroPris
|Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов находится в повестке
|Омбудсмен: диалог имеет ключевое значение для формирования надлежащей системы защиты прав человека
|Продолжающиеся реформы в Армении и установление мира на Южном Кавказе являются политическим приоритетом для Германии - посол
|США готовы укреплять сотрудничество с Арменией по различным направлениям
|Инспекционный орган по охране природы и недр: Почти в два раза увеличились штрафы за нанесение ущерба, уничтожение природоохранных объектов
|ЗАО «Ардшинбанк» присоединяется к Партнерству по финансам учета выбросов углекислого газа.
|"Мы есть": Удар по арцахцам - это удар по всему армянству
|Армения закупит у Франции САУ Caesar
|Комитет министров Совета Европы опубликовал отдельные прецедентные решения, принятые в ходе июньского заседания
|На <Золотом абрикосе> покажут доккартину Мати Диоп <Дагомея>
|IPI осуждает насилие в отношении журналистов, освещающих протесты в Ереване
|Власти Армении готовятся передать Азербайджану еще четыре села - депутат
|В Армении ни один преуспевающий ученик не должен оставаться незамеченным - премьер
|Неизвестные осквернили памятник, посвященный армяно-российскому пограничнику в ереванском парке Победы
|Омбудсмен Армении поднимает проблемы, связанные с предотвращением суицидов
|Москва: Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ
|Движение "Тавуш во имя Родины" проведет встречи с гражданами Армении в регионах страны
|Минобороны Армении подписало соглашение о военно-техническом сотрудничестве с французской военно-промышленной компанией KNDS
|Проблем, связанных с правами беженцев, много, а системных решений нет - омбудсмен
|В Киеве прошли армяно-украинские межмидовские политические консультации
|Внеочередное заседание парламента Армении, созванное оппозицией, не состоялось из-за отсутствия кворума
|В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
|Госдепартамент США представил позицию Вашингтона по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ
|Оппозиционер: все арестованные участники движения <Тавуш во имя Родины> готовы продолжить борьбу за смену власти в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Австрия имеет ключевое значение для Армении, прежде всего, высоким уровнем демократии - депутат НС
|Мирзоян встретился с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза
|Российский политолог: Швейцарский форум в очередной раз подсветил приоритетность для любой страны "национального эгоизма"
|Тигран Авинян об отдельных полосах для ОТ: Альтернативы нет этим реформам
|Внедрение единой билетной системы состоится вместе с выходом на линию новых автобусов
|Пашинян не исключает возможности проведения референдума в случае, если Армения и Азербайджан решат обменяться территориями
|Заявление: Строго предосудительны слова ненависти, пропагандируемые властями Армении в адрес арцахцев
|Ваан Керобян: Я, безусловно, добьюсь оправдания и себя, и всех остальных подсудимых, которых правоохранительная система принудила к раскаянию
|Первым виновником пребывание военнопленных в бакинских тюрьмах является сам Пашинян - оппозиционер
|СК: помещены под стражу 8 лиц, принимавших участие в массовых беспорядках 12 июня
|Оскароносный режиссер Александр Пэйн возглавит жюри XXI <Золотого абрикоса>
|Движение "Мать Армения": репрессии властей против народа доказывают, что Армения входит в число наихудших диктатур
|Председатель НС РА подписал решение о проведении внеочередного заседания НС РА
|В Ереване начал свою работу Форум по вопросам демократии местных органов власти США-Армения
|Нарышкин: Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано
|В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
|IDBank выпускает 3-ий транш долларовых облигаций 2024 года
|В Армении будут проведены парламентские слушания, посвященные возможности проведения в стране референдума о вступлении в ЕС
|Читать больше
|Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
|Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
|Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
|Читать больше
|В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
|Архиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбы
|Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
|Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
|Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
|Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
|Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
|Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас
|Баграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятным
|Провластный депутат: за движением "Тавуш во имя родины" стоит фигура Роберта Кочаряна
|Я должен поговорить с Католикосом: Србазан об инициативе о его выдвижения в премьер-министры Армении
|Мнение: Заявления Лукашенко в Баку наглядно демонстрируют результаты работы армянской и азербайджанской дипломатии
|Опрос: Более половины респондентов в Армении позитивно оценивают движение "Тавуш во имя Родину"