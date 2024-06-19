Среда, 19 Июня 2024 14:22

АрмИнфо.Вы тоже любите совершать безудержные покупки на Wildberries? Знаем, мы тоже в теме. Знаете, что покупки в Wildberries теперь выгоднее, если расплачиваться картами IDBank-а? Да-да, о новой кампании мы сейчас расскажем.

Итак, в рамках кампании с 16 июня по 31 августа текущего года включительно, если Вы совершите оплату на Wildberries платежными картами IDBank, Вы получите до 1% idcoin.

Кроме того, в рамках кампании idcoin-ы будут предоставляется следующим образом:

В случае карт Visa Rocket дополнительные 0,5% idcoin-ы будут прибавляться к существующему кешбэку 0,5%, а в результате общий кешбэк в рамках кампании составит 1%.

По всем остальным картам Банка Вы получите idcoin-ы в размере 1% от суммы платежей.

Обратите внимание, что в течение календарного месяца Вы можете получить idcoin-ы суммой максимум 5000 драмов, независимо от количества Ваших карт. Кстати, выплата idcoin-ов производится до 15-го рабочего дня следующего месяца.

Приятно же совершать покупки и получать кешбэк в виде idcoin-ов, которые можно накапливать и использовать везде, где есть возможность оплаты через Idram, а количество таких пунктов продажи уже превышает 21 000.

Все подробности кампании Вы можете узнать, перейдя по ссылке. Чтобы узнать все об idcoin, нажмите сюда.