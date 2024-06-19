Среда, 19 Июня 2024 14:13

АрмИнфо. Представители зарубежных государств должны отреагировать на действия властей Армении против мирных участников протестного движения. Об этом 19 июня на пресс-конференции заявил лидер движения "Тавуш во имя Родины", архиепископ Баграт Галстанян.

Он напомнил, что озабоченность действиями сотрудников правоохранительных органов против протестующих уже выразили столь авторитетные международные правозащитные организации, как Amnesty International, Институт Лемкина и многие другие. Не меньшую активность проявляют и местные правозащитные организации.

Архиепископ заметил, что после событий 12 июня у зарубежных государств нет права избегать оценок содеянного властями. "Если представители этих государств считают, что Армения является демократической страной, я желаю, чтобы аналогичная демократия была и в их странах. Можно сослаться на становление демократии в стране, но я не разделяю этого подхода. Случай 12 июня должен получить оценку справедливости. В данном случае двойные стандарты, которые практикуются, уже не имеют никакого значения. Случай произошел, варварство произошло, и реакция должна быть соответствующей", - подчеркнул архиепископ.

Отметим, что несмотря на масштабность акций протеста коллективный Запад проявляет полное безразличие к происходящим в Армении процессам. На этот факт обратила внимание и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она обратила внимание на реакцию американских посольств на протесты в Ереване и Тбилиси. Захарова привела в качестве доказательств своих слов заявление посольства США в Ереване. <Разрешение политических разногласий обеспечивается демократическими процессами. Мы также призываем правоохранительные органы поддерживать общественный порядок, обеспечивая право граждан на свободу слова и митинги, и проводить расследования по всем инцидентам, в ходе которых были выявлены возможные нарушения процедур, в том числе в отношении журналистов, освещающих демонстрации>, - говорилось в заявлении посольства США в Армении от 13 июня 2024 года.

Для сравнения представитель МИД РФ опубликовала заявление посольства США в Грузии от 2 мая 2024 года. <Мы стоим рядом с народом Грузии, поддерживаем их право, чтобы их голос был услышан. Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов, в том числе журналистов, которые освещают демонстрации. Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти позволить ненасильственным протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу выражения>, - было указано в заявлении. В одном случае, пишет Захарова, Вашингтон устами своего посольства заявляет, что митинги нужно проводить ответственно, и не осуждает власти за их подавление, а в другом, наоборот, активно поддерживает учиненные западными иноагентами беспорядки.