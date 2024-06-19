Среда, 19 Июня 2024 14:05

АрмИнфо. Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> представил конкурсную программу полнометражных фильмов, в которой будут соревноваться 11 киноработ режиссеров из Франции, Португалии, Исландии, Словакии, Германии, России, Бразилии, Индии, Литвы, Непала, Италии, Швеции, Дании, Финляндии.

В частности, комиссия жюри во главе с оскароносным режиссером Александром Пэйном, определит лучшие среди следующих картин: <Рай горит>, реж. Мика Густафсон (Швеция/Италия/Дания/Финляндия), <Апрель во Франции>, реж. Дэвид Боарэтто (Франция), <Легуа>, реж. Жуан Миллер Гера и Филиппа Рейш (Португалия), <Одиночество>, реж. Нина Паулмадоутир (Исладния/Словакия), <Ксовтекс>, реж. Ноаз Деше (Германия), <Невада>, реж. Хуан Матиас Мусса и Анна Тюрина (Россия), <Непривычная тропа>, реж. Гуту Паренти (Бразилия), <Несломленная девушка>, С.П. Винотрадж (Индия), <Богданас стремится остаться>, реж. Марат Саргсян (Литва), <Зимних каникул нет>, реж. Раджан Катет и Сунир Пандей (Непал), <Евангелие Чиретты>, реж. Каролине ван дер Тан (Италия).

В состав жюри конкурса полнометражных фильмов вошли также американский киновед Питер Скарлет, который на протяжении многих лет был директором крупнейшего в мире архива фильмов и любых документов, связанных с кинематографом - Французской фильмотеки (Cinematheque Francaise), генеральным директором престижного кинофестиваля Tribeca и художественным руководителем Международного кинофестиваля в Сан-Франциско; Александрия Бомбэк - американский оператор, монтажер и режиссер, известная документальными фильмами, в которых исследуются судьбы людей, живущих в горячих точках; известный западноармянский литературный деятель Григор Плтян - автор более 30 томов произведений, изданных в разных углах мира; Хайме Мартин Ногераиспанский культурный менеджер, который с 1988 по 2011 год руководил Международным фестивалем короткометражных фильмов и альтернативного кино в Бенальмадене (FICCAB) и основал кинофестиваль в Марбелье (The Marbella International Film Festival).

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> состоится с 7 по 14 июля и будет посвящен 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура. Согласно традиции, в рамках <Золотого абрикоса> ереванский зритель получит возможность посмотреть конкурсные фильмы из разных стран мира, а также из самых престижных кинофестивалей (Каннский, Берлинский и др.). Ожидается также визит выдающихся деятелей мирового киноискусства, которые представят свой опыт и искусство кинолюбителям в Армении.