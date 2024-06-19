Среда, 19 Июня 2024 12:21

АрмИнфо.Правящая в Армении небольшая группа лиц готова пойти на все ради денег и сохранения власти. Свидетельством тому являются события 12 июня. Об этом 19 июня на пресс-конференции заявил лидер протестного движения "Тавуш во имя Родины", архиепископ Баграт Галстанян.

По его словам, именно этот день, 12 июня, стал тем водоразделом, разделившим народ и эту группу лиц. После тех событий оппозиционное движение вступило в этап перегруппировки своих сил для достижения успеха народного движения. В результате, борьба протестующих станет более инклюзивной и более масштабной. При этом, содержание борьбы останется прежним, а именно - отстранение от власти нынешнего правительства РА.

Как подчеркнул архиепископ, борьба с нынешней властью стала результатом незаконной и преступной реальности, когда произошло нападение на села Киранц, Воскепар и Баганис Тавушской области. В результате, как отметил Галстанян, в противовес всех законов и международных принципов, в условиях полного отсутствия каких-либо гарантий безопасности были произведены антиконституционные действия. "По сути, не было никакой делимитации и демаркации границ, имело и имеет место сдача родины Азербайджану в условиях принуждения", - сказал архиепископ, добавив, что власти в своих действиях не ограничатся одной лишь Тавушской областью, они распространятся на всю территорию Армении. "Уже говорят о районах Гегаркуникской и Сюникской областей, все чаще раздаются голоса о передаче под контроль Баку села Тигранашен, так называемых анклавов Тавушской области. Иначе говоря, проблема никогда не носила местного характера, и все попытки перевести дело в местное поле преследовали лишь одну цель - перенести ответственность на местное население", - подчеркнул Галстанян.

Он добавил, что движение "Тавуш во имя Родины" с самого начала ставило перед собой задачу противодействовать политике лжи, поскольку чем больше масштабы лжи, настолько Родина уменьшается в размерах. Борьба движения после перегруппировки продолжится с куда большим размахом, свидетелями и участниками которых станут все.

"Они готовы на все ради своего благополучия, для них жизнь человека не имеет абсолютно никакого значения, они пойдут на все, в том числе, и на кровопролитие. Я до конца не верил в такую возможность, однако применение ими 12 июня осколочных снарядов лишь подтверждают сказанное", - сказал лидер движения.

Отметим, что 12 июня в ходе столкновений сотрудников правоохранительных органов с митингующими полицией были применены светошумовые гранаты, в результате чего пострадал 101 человек, в том числе, 18 полицейских.

Напомним, что в середине апреля миссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы по итогам заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Фактически это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел.