Среда, 19 Июня 2024 12:13

АрмИнфо.Реакция официального Баку на военно-техническое сотрудничество между Арменией и Францией вызывает недоумение. Любая страна имеет суверенное право иметь армию, вооруженную боевой и современной военной техникой. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, на фоне вчерашних угроз, прозвучавших из Баку.

В армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Республика Армения признает территориальную целостность и нерушимость границ всех своих соседей.

"Армения и Азербайджан на самом высоком уровне договорились о том, что они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основании Алма- Атинской декларации 1991 года. Республика Армения придерживается этого принципа и не имеет амбиций за пределами своей международно признанной территории в 29 743 квадратных километра. Республика Армения на практике доказала этот подход, разграничив четыре села в Тавушском районе Республики Армения и Газахском районе Азербайджанской Республики. Мы призываем Азербайджан положить конец оккупации жизненно важных территорий более 30 сел Республики Армения", - заявили в МИД Армении.

Официальный Ереван также заметил, что практика Азербайджана прогнозировать региональную эскалацию при каждом удобном случае заставляет задуматься и подтверждает анализ ряда центров о том, что Азербайджан сделает все, чтобы сорвать процесс заключения мирного соглашения с Арменией, чтобы начать новую агрессию против Армении после саммита COP29 в Баку в ноябре 2024 года.

"Обращаем внимание международного сообщества на это, а также на то, что предложение официального Еревана заключить мирное соглашение в течение 1 месяца осталось без ответа со стороны официального Баку", - подытожили в МИД Армении.

Отметим, что 18 июня в Минобороны Азербайджана обрушились с угрозами на Армению на фоне сообщения министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню о подписания контракта на поставку РА французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.

"Тот факт, что несмотря на предупреждение азербайджанской стороны, Франция поставляет в Армению летальные и наступательные артиллерийские средства и другие виды вооружения, является еще одним доказательством провокационной деятельности Франции в регионе Южного Кавказа. Руководство Армении и диктатура Макрона будут нести полную ответственность за создание нового очага войны на Южном Кавказе", - цинично заявили в Минобороны Азербайджана.

И это на фоне того, что Азербайджан в текущем году, не смотря на заверения о приверженности миру, увеличил оборонный бюджет, активно завозит вооружение из Израиля, Турции, Пакистана, Сербии и других европейских стран. Таким образом, в Азербайджане возомнили, что теперь они будут активно вооружаться, но при этом будут диктовать Армении - что можно, а что нельзя.