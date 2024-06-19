Среда, 19 Июня 2024 10:50

АрмИнфо. Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ) или ослабить участие в нем, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Нет, вы знаете, у нас никаких сигналов нет относительно того, что Армения собирается покинуть СНГ или ослабить свое участие", - сказал генсек организации, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Лебедев обратил внимание на заявления лиц на высоком уровне в Ереване относительно членства в ОДКБ. "Но далее прозвучало, я это отфиксировал, что касается СНГ и ЕАЭС, то Армения будет продолжать свое взаимодействие в рамках Содружества, с соседями. И я искренне этому рад и надеюсь, что так оно и будет", - сказал он.

Напомним, что ранее Армения заморозила членство в ОДКБ и не исключила полного выхода из Организации