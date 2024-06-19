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 Среда, 19 Июня 2024 10:45
Александр Аванесов

Ереван и Анкара заявляют о наличии политической воли для нормализации отношений между Арменией и Турцией

Ереван и Анкара заявляют о наличии политической воли для нормализации отношений между Арменией и Турцией

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора заявили о наличии политической воли для  полной нормализации отношений между двумя странами без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА. 

Согласно источнику, в ходе разговора премьер- министр РА поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а  Эрдоган поздравил Пашиняна с наступающим праздником Преображения Господня. Президент Турции выразил соболезнования премьер-министру РА в связи с недавними наводнениями в северных регионах Армении.

Лидеры двух стран отметили важность продолжения встреч специальных представителей двух стран и подтвердили достигнутые к настоящему времени договоренности.

Пашинян и Эрдоган с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между высокопоставленными должностными лицами Армении и Турции.

Они также обсудили последние развития в регионе и международную повестку.

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