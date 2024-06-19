Среда, 19 Июня 2024 10:45

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора заявили о наличии политической воли для полной нормализации отношений между двумя странами без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, в ходе разговора премьер- министр РА поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а Эрдоган поздравил Пашиняна с наступающим праздником Преображения Господня. Президент Турции выразил соболезнования премьер-министру РА в связи с недавними наводнениями в северных регионах Армении.

Лидеры двух стран отметили важность продолжения встреч специальных представителей двух стран и подтвердили достигнутые к настоящему времени договоренности.

Пашинян и Эрдоган с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между высокопоставленными должностными лицами Армении и Турции.

Они также обсудили последние развития в регионе и международную повестку.