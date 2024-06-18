Вторник, 18 Июня 2024 20:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 12, 14, 15 в 16-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, жилые дома 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-16:00 частные дома 1-43, 69-100 на 15-ой улице Нор Ареша; жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на 15-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 Ереванский филиал МГУ им. Ломоносова, жилой дом 27 на улице Вардананца, жилые дома 23, 25 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 167/1 и частные дома 66/1-181/3 на улице Царава Ахбюра, частные дома 7/6, 15, 35/26-37/26 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на 4-ой улице М. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 частично села Арташаван и Сагмосаван; села Уши, Гетап, Тлик, Арагацаван, Нор Аманос, Нор Едесиа, Арагацотн;

в Араратской области:

10:00-13։00 частично кварталы 3-ий, “Нор” в городе Масис; частично село Мармарашен; мэрия, компания ‘Тим Телеком”, школа N2, больница, частично село Шагап; села Севакаван и Тигранашен;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15։00 частично село Гер-Гер;

10:30-12:30 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10:30-12:30 квартал “Антартнтесутюн” полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

11:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчяц, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Сафаряна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса, Ара Гехецика, Шираза, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, З. Андраника и улица Раффи в городе Егвард;

12։00-16։30 частично 3-ий и 4-ый микрорайоны, кварталы “Сараландж”, “Марзадашт”, ООО “Самкон”, “Карс” и прилегающие территории в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։30-15։30 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть Карчахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

11։00-13:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улицы Овсепяна, Гая, Шаумяна в городе Дилижан;

11:00-12:00 села Дитаван, Азатамут, Каянаван, Айгеовит, Вазашен, Лусадзор, Лусаовит, Акнахбюр, Хаштарак, Ачаджур, Севкар, Беркабер, Киранц, Ачаркут, Цахкаван, Енокаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 улицы Оганяна, Блбуляна, Мясникяна, Меграбяна, Ереванян, Сараландж, Асланяна в городе Иджеван; частично село Гандзакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

13:00-17:00 кварталы “Италакан”, “Узбекакан”, ‘Швейцаракан”, ‘Глендел”, ‘Палои Пучах”, “Совхозаин”, ‘Эстонакан”, ‘Кркорян”, “С. Аветисян”, “Банаван”, ‘Кашви Горцаран”, ‘Германакан” в городе Спитак; села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Цахкабер, Парни, Лернанцк, Сараарт, Гогаран, Гегасар, Ширакамут, Катнаджур, Ширакамут, Нор Парни, Сараландж, Лернаван, Джрашен, Сарамеч.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 134, 135, 137, 143, 145, 147, 149 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 21 в кв. “Б-2”; жилые дома 66, 68, 70, 72 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3/3 на переулке Тотовенца, жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30/2, 30/3, 43/1 на улице Молдовакан, ясли-детские сады N246, 102 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-15:00 частные дома 94-148 на 12-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилой дом 4 на улице Джеймса Брайса, жилой дом 44/1 на улице Карабаха, жилой дом 69 на улице Айгедзори, жилой дом 49 и частные дома на пр. Баграмяна, жилые дома 10-18 на улице Давида Анахта, жилые дома 11-16 н аулице Лепсуса, абоненты-жильцы жилого дома 89-91 (двусторонне) на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, “Нарек”, улицы Ер. Шаазиза, Нарекаци, Шираза, Прошяна, Сисакяна, Н. Аштаракеци, Сажумяна в городе Аштарак; села Варои Дзорак, Дпреван, Аруч, Шамирам;

в Араратской области:

10:00-13։00 частично улицы Касяна, Араратян, Гая, Туманяна в городе Веди; частично село Ерасх;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

11:00-15:00 село Шаумян;

12:00-14։00 село Бардзрашен;

14:00-15։00 частично улицы Маркса, С. Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Араратян, Гая, Голецян, Лусинян, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Мясникяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23, Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна; частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян, Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, Айгестан, Каначут, Бердик, Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен, Аревшат, Ланджазат, Дехдзут, Хнаберд, Верин Арташат, Кахцрашен, Нарек, Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10:00-13։00 садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Докадо”, Арцив”, “Амур Авагян”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО ‘Саранист”, “А. Авагян”, ‘Йай Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард”, “Амелиа”, “Г. Овсепян”, П/К “Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира”, “Птгни Арцив -2”, коньячный комбинат, абонент (не являющийся жильцом) “А. Авагян” в селе Птгни; село Балаовит полностью;

10։30-16։30 частично 4-ый микрорайон, 5, 6, 7, 8 микрорайоны, квартал “Атис”, мэрия и прилегающие территории, больница, поликлиника в городе Абовян; села Котайк и Нор Гюх, Коньячный завод;

11։00-13։00 улицы Чаренца, Шинарарнери, Ханджяна, каменный цех “Платина” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-17։00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 в селе Зовуни, садоводческая компания “Арагил”;

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 частично квартал “Арцвакар”, абоненты улицы Сазаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Саядяна в городе Гавар; станция компании “Тим Телеком” в общине Кармиргюх; абоненты-жильцы территории под названием “Мартин Барсегян” в селе Арцвакар;

в Тавушской области:

11:00-14:00 кварталы “Андраника”, “Шамахян”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-16:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан”, “Энгельс”, “Пирюзян”, пограничная застава, ЗАО ''Телевизионная и радиовещательная сеть Армении” в городе Алаверди; село Джилиза;