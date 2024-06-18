Вторник, 18 Июня 2024 20:32

АрмИнфо. В день летнего солнцестояния, 21 июня, в Горисе пройдет праздник музыки, инициированный Посольством Франции в Армении и Французским институтом. Франция проводит это мероприятие с 1982 года и за свою сорокалетнюю историю праздник пересек границы и превратился в поистине международное событие, которое охватило 5 континентов, 120 стран, более 1000 городов. В этот день проводятся концерты, как с участием профессиональных музыкантов, так и аматоров.

В Армении праздник музыки отмечают уже 17 лет подряд. В этом году мероприятие состоится в Горисе, на площади Григора Татеваци, в 19:00, с участием 2-х новых ведущих армянских бэндов Dialog Music Project и Hogh Artun.

Основатель Dialog Music Project трубач Тигран Сучян. Музыка группы перенесет слушателей в музыкальное путешествие, где джаз, хип-хоп и городской фольклор встречаются, чтобы создать музыку, богатую движениями, ритмом и красками.

Музыка группы Hogh Artun - это единение традиционных мотивов с электронной музыкой, которая привносит свежесть и глубину в армянское музыкальное искусство.