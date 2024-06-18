Вторник, 18 Июня 2024 20:23

АрмИнфо. Уголовно-исполнительная служба Министерства юстиции РА официально присоединилась к EuroPris (Европейской организации тюрем и исправительных учреждений). Об этом говорится в сообщении пресс­службы Минюста РА.

Согласно источник, начальник УИС, полковник юстиции Амбакум Григорян подал президенту организации заявление о приеме в члены организации. В заявлении Григорян представил текущее состояние армянской службы, планы и направления планируемых реформ, а также ожидания от вступления в организацию.

В совете директоров <ЕвроПрис> заявку о вступлении УИС РА в организацию приняли единогласно.

Членами структуры являются пенитенциарные органы 39 государств-членов региона Совета Европы, которые создали широкую сеть обмена передовым опытом.

Членство в EuroPris предоставит УИС Министерства юстиции РА ряд преимуществ, в том числе возможность установления международных контактов между специалистами, обеспечит доступ к EPIS (Европейская тюремная информационная система) и KMS (база данных ключевых ресурсов, связанные с тюрьмами), активное участие в экспертных группах.