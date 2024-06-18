Вторник, 18 Июня 2024 20:18

АрмИнфо. Вопрос сложения депутатами Национального Собрания РА от оппозиции своих мандатов находится в повестке. Об этом 18 июня на пресс- конференции заявил секретарь оппозиционной фракции <Армения> НС РА Арцвик Минасян.

По его словам, за сложением оппозиционными парламентариями своих мандатов должно последовать полное отстранение премьер- министра Ра Никола Пашиняна от власти. В данном направлении, как заметил Минасян, имеются различные сценарии.

Впрочем, как добавил депутат, оппозиция однозначно не будет следовать сценарием, начерченными властями. <Мы не будем следовать прихотям, желаниям властей или сценариям, начерченными ими, - заявил оппозиционер.